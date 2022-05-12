Для чого потрібен Google Wallet

Застосунок призначений для зберігання цифрових документів та карток та швидкого доступу до них прямо зі смартфона. Фактично пошуковик представив аналог додатку Wallet від Apple.

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Користувачі можуть додати такі картки й документи у "Гаманець":

банківські картки;

проїзні документи;

квитки;

посадкові талони;

сертифікати вакцинації.

У майбутньому розробники обіцяють реалізувати підтримку наступних документів:

цифрові водійські посвідчення;

посвідчення особи (цифровий паспорт);

віртуальні карти доступу до номерів готелю.

Варто зазначити, що "Гаманець" містить кілька функцій, які перекочували з GPay – вони стосуються банківських карток. Передбачається, що Wallet стане заміною Google Pay, але останній продовжить роботу у ролі системи безконтактних платежів. Додаток GPay, який зараз працює у низці країн для переказу грошей, буде розвиватися надалі.

Зберегти картку стане легше

Окрім нового додатку Google також внесла кілька пов'язаних з "Гаманцем" змін у свій браузер Chrome. Оновлення дозволить користувачам перетворювати будь-які кредитні та дебетові картки, збережені за допомогою функції автозаповнення Chrome, на віртуальну картку. Це означає, що більше вам не доведеться шукати додатковий захисний код на звороті своїх карток при оплаті онлайн.

Як завантажити Google Wallet

Наразі застосунок не доступний для завантаження, однак його можна буде скачати вже найближчим часом. Він буде доступний у магазині Google Play для громадян 40 країн у тому числі й України.



Google Wallet вже скоро стане доступним і в Україні / Фото Google

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Інтерфейс "Гаманця" від Google дуже нагадує GPay, тож користувачам буде не важко розібратися з основними функціями, які стосуються банківських карток.

Нагадаємо, що Google представила низку нових продуктів у рамках своєї щорічної конференції Google I/O 2022. Захід пройшов 11 травня та був доступний онлайн для всіх бажаючих. Ми розповімо детальніше про нові пристрої та застосунки, які показала компанія, тож стежте за тегом Google I/O 2022.