В очі відразу кидається абсолютно новий дизайн, основою якого став стиль Material You, що прийшов на зміну Material Design. Новий стиль приніс масу візуальних змін, включаючи великі і яскраві елементи дизайну, динамічні кольори і більш плавну анімацію.

ЦікавоЯк звільнити простір в Google Фото: корисні поради для вашого смартфона

Віце-президент Google з управління продуктами Android і Play Маркет Самір Самат назвав новий інтерфейс "найбільшою зміною дизайну в історії Android".

Автоматична зміна кольорів

Одна з головних особливостей нового інтерфейсу полягає у здатності автоматично змінювати системні кольори при зміні шпалер. Android 12 буде підбирати відтінки, щоб вони найкраще поєднувалися з вибраними користувачем шпалерами. Ці відтінки застосовуються до кнопок, повзунків та інших елементів інтерфейсу, за рахунок чого створюється більш гармонійна картина.



Оновлений дизайн Android 12 у стилі Material You / Фото Google

Екран блокування

Екран блокування також отримав деякі зміни. Значну його частину займає годинник, який розташовується по центру, якщо немає непрочитаних повідомлень. Коли користувач отримує повідомлення, годинник стає трохи меншим за розміром. Екран блокування також забарвлюється у акцентні кольори, що поєднується з системною тематикою.

Оновлені віджети

В Android 12 з'явилася нова система віджетів. Як і всі інші елементи інтерфейсу вони великі і яскраві, щонайменше це стосується віджетів фірмових додатків Google. Одна з особливостей полягає у тому, що, коли віджет розміщується поверх шпалер, його колір трохи коригується, щоб краще поєднуватися з областю картинки, поруч з якою він перебуває. Доповнюють інтерфейс нові анімації, які, за словами розробників, не створюють додаткове навантаження на процесор завдяки якісній оптимізації.

Швидкі налаштування

Меню швидких налаштувань багато в чому залишилося незмінним, але елементи у ньому також, як і всюди стали більшими. Самі ж повідомлення трохи змінилися зовні і отримали нову анімацію. Утримуючи кнопку живлення тепер можна активувати Google Асистент, який буде пропонувати більш контекстно залежні функції в залежності від того, який екран відкритий користувачем.

Новий Android 12: дивіться відео

До теми Як збільшити час роботи акумулятора смартфона: актуальні поради

Нові функції Android 12

В Android 12 розробники реалізували кілька нових функцій, спрямованих на підвищення конфіденційності даних користувача.

Значок активації камери

Тепер при включенні камери або мікрофона у верхньому правому куті екрану буде з'являтися відповідний значок із зеленою крапкою, що сповіщає про те, що ведеться запис. Система також буде блокувати спроби додатків запустити камеру або мікрофон, не маючи на те дозволу від користувача. В меню швидких налаштувань з'явилися два додаткових перемикачі, які дозволять швидко відключати і включати доступ до камери та мікрофона.

Розташування

Ще одне налаштування конфіденційності стосується функції визначення місця розташування. Користувач може вибрати, наскільки точно та чи інша програма визначає місце розташування пристрою. Крім точного визначення місця розташування можна вибрати "приблизне".

Google також створила нову "панель управління конфіденційністю", орієнтовану на розташування, мікрофон і камеру. Ця панель, крім іншого, буде надавати статистику про те, які програми і як часто використовують ті чи інші дані.



Android 12 отримав нові функції для конфіденційності / Фото Google

І ще більше про конфіденційність

Ще один крок у бік забезпечення більшої конфіденційності зроблений з появою функції Private Compute Core, завдяки якій деякі дії будуть цілком оброблятися на смартфоні без звернення до хмарного сервісу Google. Наприклад, функції "Розумні відповіді" в Gmail або "Зараз грає" при відтворенні музики будуть оброблятися локально.

Не пропустіть Перші кроки: як налаштувати Android-смартфон після покупки

Щодо конфіденційності даних багатьох людей також цікавить питання збору та обробки даних користувача для персоналізованої реклами. Не так давно Apple заборонила розробникам iOS-додатків збирати дані без дозволу користувачів і ходили чутки, що Google зробить аналогічним чином. Однак, під час презентації Android 12 ніяких конкретних заяв з цього приводу зроблено не було.