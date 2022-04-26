Ґаджет, який називають прототипом смарт-годинника Pixel Watch був знайдений відвідувачем одного з ресторанів у США, де, мабуть, годинник був просто забутий.

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Що відомо про Pixel Watch

На опублікованих фото демонструється пристрій із досить мінімальним дизайном. Круглий дисплей з невеликими рамками. Поруч із колесом на корпусі розташована єдина кнопка, а також щось, що нагадує мікрофон або датчик висотоміра.

На тильній стороні корпусу, яка виглядає металевою, розташовується оптичний датчик вимірювання серцевого ритму. Годинник доповнюється силіконовим ремінцем, який пристібається до корпусу за допомогою застібок і нагадує ремінці, що використовуються у смарт-годинниках Fitbit Versa та Sense.

"Живі" фото ймовірного прототипу Pixel Watch

На жаль, інтерфейс користувача на цьому пристрої не завантажується. Під час спроби увімкнути годинник з'являється логотип Google, але подальше завантаження не відбувається. Передбачається, що перший розумний годинник Google працюватиме під керуванням Wear OS 3.

Наразі про Pixel Watch більше нічого невідомо. За деякими даними, Google може офіційно представити новинку наприкінці наступного місяця на щорічному заході I/O.