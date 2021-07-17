Ситуація, що виникла довкола бажання повернути працівників у офіси, стосується програмістів, які працюють на техногіганта. За даними джерела, їхня продуктивність відновилася до травня після торішнього спаду — навесні 2020 року вони тільки починали звикати до віддаленого робочого процесу.

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Що кажуть у компанії

Разом з тим, за словами віцепрезидента з аналітики людських ресурсів Брайана Велле, понад 75 відсотків опитаних заявили, що потребують інтенсивнішої "співпраці і соціальних зв'язків", а більшість, за його словами, хоче фізично перебувати поблизу колег, працюючи над новими проєктами.

Так чи інакше, всі результати ніяк не вплинули на плани Google повернути більшість співробітників в офіси.

Раніше компанія заявляла, що з вересня люди будуть працювати в офісах по три дні на тиждень. Пізніше вона змінила плани, повідомивши, що 60 відсотків співробітників будуть працювати по кілька днів на тиждень на традиційних локаціях Google, 20 відсотків зможуть працювати з нових офісів, а решта 20 відсотків — віддалено.

Розчарування багатьох співробітників наказом про повернення в офіси недавно посилилося після того, як старший віцепрезидент Google з технічної інфраструктури Урс Хельцле повідомив про намір поїхати в Нову Зеландію і рік попрацювати віддалено. Такий крок виглядає особливо дивним, оскільки Хельцле з чуток, що ходять в компанії, виступав проти віддаленої роботи персоналу, який не досяг певного рівня в офіційній корпоративній ієрархії.

Пізніше Google заявила, що топ-менеджер, навпаки, підтримує віддалену роботу, а сам просив про зміну локації ще торік — просто його переїзд був відкладений через пандемію.