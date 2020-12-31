Google почав відтворювати відеоролики з TikTok і Instagram в розділі Short Videos на сторінці пошукової видачі. Користувач може подивитись відео, не переходячи на окремий сайт чи додаток, і тут же повернутися назад до пошуку. Функція поки що працює у тестовому режимі.

Цей крок, як повідомляється, може допомогти компанії утримати користувачів, які шукають відеорозваг, від виходу з платформи Google. Про це пише techcrunch.

Цікаво Google провів 2020 рік жартівливим дудлом та конфеті

Що відомо

Представники Google відмовилися коментувати цю функцію, проте підтвердили виданню TechCrunch, що зараз проходить її раннє тестування. Facebook та TikTok також утримуються від коментарів.

Google показуватиме відео з Instagram і TikTok в результатах пошуку / Фото TechCrunch

Розділ Short Videos запустився в Google влітку 2020 року. Зараз в ньому збираються короткі ролики з Google Tangi, Trell, індійського аналога TikTok, та YouTube, де компанія також останнім часом експериментує з функцією коротких історій. Власний же аналог TikTok від Google, YouTube Shorts, був запущений у вересні для користувачів з Індії.

Тепер де до цього розділу додадуться й популярні соцмережі Instagram та TikTok.

Функція в даний час доступна з обмеженнями в додатку Google для мобільних пристроїв і у мобільних веббраузерах, сказано в повідомленні компанії. Це означає, що ви не знайдете відеокарусель по кожному пошуковому запиту. Але згодом, в міру того, як Google масштабує продукт, він може стати цікавим інструментом для індексації та відображення популярного відеоконтенту з соціальних мереж — якщо, звичайно, платформи не вирішать заблокувати Google від цього.