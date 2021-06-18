Перший в історії фізичний роздрібний магазин компанії Google почав роботу 17 червні в районі Челсі в Нью-Йорку. Напередодні компанія показала, як виглядають зали всередині.

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Як виглядає магазин Google

Проєкт простору розробило Американське архітектурне бюро Reddymade. Згідно з задумом, кожна кімната повинна допомагати в тестуванні якогось окремого продукту. Наприклад, пристроїв Pixel, Nest, платформ Google Maps, YouTube, Stadia та інших.

В дизайні Google використовувала лише екологічні матеріали. Наприклад, меблі зроблені з пробки і дерева на замовлення, килимове покриття — з перероблених матеріалів. Простір отримав платиновий рейтинг LEED – найвищий із сертифікатів у системі екологічних стандартів будівництва.



Платиновий сертифікат, який свідчить про екологічність простору / Фото Google

Поруч з головним входом стоїть скляна конструкція висотою понад п'ять метрів, яку компанія назвала Google Imagination Space. Всередині покупці можуть налаштовувати інтерактивні екрани, щоб оцінити можливості машинного навчання Google.



Головний вхід до магазину / Фото Google

Також всередині Google Imagination Space можна випробувати "Перекладач": покупець буде в реальному часі чути свою мову на 24 мовах одночасно.



Google Imagination Space / Фото Google

Магазин стане частиною міського кампусу в районі Челсі. Саме там живуть понад 11 тисяч співробітників компанії.

Кімнати допомагають випробувати різні пристрої / Фото Google