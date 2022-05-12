Google показала Pixel 6a: що пропонує бюджетна версія смартфона та скільки він коштує
Джерело:Презентація Google
На конференції I/O 2022 відбулася презентація смартфона Google Pixel 6a. Пристрій працює на базі фірмового процесора, як і старші моделі шостої серії, та виконаний у характерному для лінійки дизайні.
Зовні Pixel 6a нагадує звичайний Pixel 6 – вигляд і розташування елементів камери на задній панелі без змін. Та сама ситуація й з краном: він має такий самий екран з отвором під селфі-камеру по центру.
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Характеристики Pixel 6a
- Дисплей: 6,1 дюйма, OLED, Full HD+, 60 герців. У смартфоні використається загартоване скло Gorilla Glass третього покоління.
- Процесор: Google Tensor – такий же, як у його старших версій Pixel 6 і Pixel 6 Pro.
- Оперативна пам'ять: 6 гігабайтів стандарту LPDDR5.
- Накопичувач: лише один варіант на 128 гігабайтів, тип пам'яті UFS 3.1.
- Основна камера: 12,2 мегапікселя + 12 мегапікселів (ультраширококутна). Заявлено запис відео в 4K при 60 fps. Підтримуються всі фішки "пікселів", включаючи HDR+, нічний режим та ексклюзивні функції в "Google Фото" на кшталт швидкого видалення зайвих об'єктів зі знімків.
- Фронтальна камера: 8 мегапікселів.
Смартфон Pixel 6a від Google отримав дві основні камери / Фото Google
- Акумулятор: 4410 міліампер-годин. Як запевняє Google, цього вистачає на 24 години звичайного використання смартфона.
- Присутня швидка зарядка USB Power Delivery. Але конкретні цифри про швидкість заряджання не надаються.
- Сканер відбитків пальців на екрані.
- Операційна система: Android 12.
- Роз'єми: USB Type-C.
- Додатково: чип безпеки Titan M2, стереодинаміки, NFC, підтримка 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2.
- Про захист від води нічого не повідомили.
Смартфон Pixel 6a від Google / Фото Google
Для Pixel 6a заявлено три роки оновлень операційної системи та п'ять років підтримки патчами безпеки.
У продаж новинка надійде 28 липня за ціною 449 доларів. Pixel 6 та Pixel 6 Pro свого часу стартували за цінами від 599 та 899 доларів відповідно.Нагадаємо, що Google представила низку нових продуктів у рамках своєї щорічної конференції Google I/O 2022. Захід пройшов 11 травня та був доступний онлайн для всіх охочих. Ми розповімо детальніше про нові пристрої та застосунки, які показала компанія, тож стежте за тегом Google I/O 2022.