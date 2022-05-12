Зовні Pixel 6a нагадує звичайний Pixel 6 – вигляд і розташування елементів камери на задній панелі без змін. Та сама ситуація й з краном: він має такий самий екран з отвором під селфі-камеру по центру.

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Характеристики Pixel 6a

Дисплей: 6,1 дюйма, OLED, Full HD+, 60 герців. У смартфоні використається загартоване скло Gorilla Glass третього покоління.

Процесор: Google Tensor – такий же, як у його старших версій Pixel 6 і Pixel 6 Pro.

– такий же, як у його старших версій Pixel 6 і Pixel 6 Pro. Оперативна пам'ять: 6 гігабайтів стандарту LPDDR5.

Накопичувач: лише один варіант на 128 гігабайтів, тип пам'яті UFS 3.1.

Основна камера: 12,2 мегапікселя + 12 мегапікселів (ультраширококутна) . Заявлено запис відео в 4K при 60 fps. Підтримуються всі фішки "пікселів", включаючи HDR+, нічний режим та ексклюзивні функції в "Google Фото" на кшталт швидкого видалення зайвих об'єктів зі знімків.

. Заявлено запис відео в 4K при 60 fps. Підтримуються всі фішки "пікселів", включаючи HDR+, нічний режим та ексклюзивні функції в "Google Фото" на кшталт швидкого видалення зайвих об'єктів зі знімків. Фронтальна камера: 8 мегапікселів.



Смартфон Pixel 6a від Google отримав дві основні камери / Фото Google

Акумулятор: 4410 міліампер-годин. Як запевняє Google, цього вистачає на 24 години звичайного використання смартфона.

Як запевняє Google, цього вистачає на 24 години звичайного використання смартфона. Присутня швидка зарядка USB Power Delivery. Але конкретні цифри про швидкість заряджання не надаються.

Сканер відбитків пальців на екрані.

Операційна система: Android 12.

Роз'єми: USB Type-C.

Додатково: чип безпеки Titan M2, стереодинаміки, NFC, підтримка 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2.

Про захист від води нічого не повідомили.



Смартфон Pixel 6a від Google / Фото Google

Для Pixel 6a заявлено три роки оновлень операційної системи та п'ять років підтримки патчами безпеки.

У продаж новинка надійде 28 липня за ціною 449 доларів. Pixel 6 та Pixel 6 Pro свого часу стартували за цінами від 599 та 899 доларів відповідно.

Нагадаємо, що Google представила низку нових продуктів у рамках своєї щорічної конференції Google I/O 2022. Захід пройшов 11 травня та був доступний онлайн для всіх охочих. Ми розповімо детальніше про нові пристрої та застосунки, які показала компанія, тож стежте за тегом Google I/O 2022.