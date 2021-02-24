На Google подали до суду через відсутність 4К в іграх для сервісу Stadia

До суду Нью-Йорка надійшов позов проти компанії Google та її хмарного ігрового сервісу Stadia. Ціла група споживачів звинувачує компанію в обмані, пов'язаному з обіцянками щодо підтримки 4К в іграх для Stadia.

Корпорація, як стверджується у позові, "перебільшила заслуги сервісу стрімінгу Stadia і показники дозволу" перед запуском платформи, щоб залучити якомога більше підписників новинки.

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Деталі позову

У підсумку більшість ігор не підтримували 4К. Крім того, у користувачів з повільним інтернетом роздільна здатність може знижуватися ще більше, про що також не попереджали представники платформи.

Автори видання 9to5Google відзначають, що Google дійсно стверджувала, що всі ігри будуть стрімитися в 4К при 60 FPS, проте ближче до запуску платформи робили уточнення — самі ігри можуть рендеритися в нижчій роздільній здатності, проте сервіс все одно буде видавати потік аж до 4К.

Позивачі стверджують, що Google непомітно внесла зміни в Угоду користувача вже після презентації. На їхню думку, це й описані вище моменти – навмисне введення гравців в оману з боку розробників хмарного сервісу.