Комерційні сервіси не працюють у Росії ще з березня, відколи окупанти знову вдерлися в Україну. Громадяни країни не можуть оплатити послуги ні самої компанії, ні інших розробників, чиї платні програми опубліковані в магазині додатків Google Play Маркет.

Цікаво Google оголосить себе банкрутом у Росії, але повністю йти з країни не збирається

Яке становище Google у Росії сьогодні

У грудні 2021 року суд призначив Google величезний оборотний штраф у розмірі 7,2 мільярда рублів за невидалення інформації.

У травні 2022-го пристави порушили справу про примусове стягнення грошей.

Після цього рахунки компанії кілька разів арештовували за різними позовами: 500 мільйонів рублів за скаргою телеканалу "Зірка", мільярд рублів за двома позовами "Москва Медіа". Обидві компанії незадоволені обмеженням доступу до своїх YouTube-каналів. У червні зазіхнули ще на один мільярд рублів компанії за позовом ВДТРК.

Загалом за 2021 рік компанія отримала збиток у розмірі 26,4 мільярда рублів.

Таким чином компанія просто не змогла вести діяльність далі й у травні була змушена оголосити про неможливість "функціонування російського офісу, зокрема збереження співробітників і оплати їх праці в Росії, оплату постачальників і підрядників та інших фінансових зобов'язань".

Тепер, як стало відомо російським пропагандистам, ТОВ "Гугл", російська структура Google, подала позов про своє банкрутство до арбітражного суду Москви. Про це говорять дані картотеки арбітражних справ, на яку звернув увагу Forbes. Заяву повинні розглянути на обґрунтованість, дата поки не призначена.

Раніше компанія повідомляла, що попри припинення фінансових операцій з росіянами та закриття регіонального офісу, вона не буде закривати доступ до своїх безплатних сервісів. Play Маркет росіянам теж закривати не планують, але завантажити звідти можна буде лише програми, що не потребують покупки.

Компанія вже вивезла більшість персоналу з Росії до офісу в Дубаї. Ті, хто не побажав цього зробити, звільнилися. Місцева влада називала процес банкротства "п'єсою, яку корпорація розігрує перед простодушною публікою", щоб нібито створити імідж жертви, "несправедливо скривдженої російською владою".