Як працює нова технологія

Neural Networks API дозволяє розробникам делегувати частину надзвичайно складних обчислень для роботи нейромереж чіпсетам смартфонів, у результаті чого підвищується загальна продуктивність обробки даних.

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Вже скоро смартфони на Android, побудовані на мобільних платформах Snapdragon, зможуть отримувати такі ж регулярні програмні оновлення для локальних "нейропроцесів", які Qualcomm вже давно використовує для вдосконалення драйверів GPU.

Що це дасть користувачам

Нововведення має важливе значення, оскільки користувачам не доведеться купувати новий смартфон або чекати повного оновлення системи для того, щоб скористатися вдосконаленими мобільними технологіями. Як приклад Qualcomm наводить додатки Google Assistant і Google Maps, які повинні стати "кращими, розумнішими і більш інтуїтивними".

Ще ж і надто, незалежні розробники, які користуються можливостями Neural Networks API, можуть бути впевнені, що переважна більшість смартфонів на Android (як мінімум на базі однокристальних систем Snapdragon), будуть мати новітню версію даного API.

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Про час прем'єри функції в Qualcomm пообіцяли повідомити пізніше. Наразі є лише відомо, що вона повинна з'явитися у 2021 році.