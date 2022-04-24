На недавньому вебінарі для розробників Google пояснила, що ця зміна стосуватиметься лише сторонніх програм, які спеціально використовували Accessibility API. Якщо на смартфоні функція запису дзвінків встановлено, турбуватися користувачам не варто.

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Наприклад, вона залишиться у фірмовому додатку Google Phone, хоча в деяких країнах функція не працює через регіональні заборони. А ще вона й надалі буде доступною в сторонніх оболонках на кшталт MIUI і ColorOS.

Якщо програма телефоном за замовчуванням і попередньо завантажена, можливість доступності (функції) не потрібна для отримання доступу до вхідного аудіопотоку і, отже, не є порушенням. Оскільки це роз'яснення до існуючої політики, нове формулювання застосовуватиметься до всіх програм з 11 травня,

– йдеться у правилах Google.

Google не стала уточнювати, яким чином вона має намір боротися зі сторонніми програмами запису дзвінків. Сама ж компанія ще з моменту виходу Android 6.0 в 2015 році активно перешкоджала можливості запису дзвінків.

Наприклад, Google у Android 10 повністю відключила запис дзвінків за замовчуванням. Саме тому сторонні програми запису дзвінків раніше користувалися великою популярністю в Google Play.