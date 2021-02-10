Один з найпопулярніших додатків для сканування QR-кодів Barcode Scanner було видалено з Google Play після виявлення в ньому шкідливого програмного забезпечення. На момент видалення програма не тільки мала більше 10 мільйонів завантажень, але й надавалася в рамках підписки Play Pass від Google, що пропонує користувачам ряд платних додатків та ігор за фіксованою ціною.

Троян в Barcode Scanner виявила компанія Malwarebytes після того, як до неї звернулися користувачі, які помітили дивну поведінку браузера.

Цікаво Windows 10 повідомить користувачам про програми, які використовують камеру

Що робив вірус

Шкідливий код автоматично відкривав у браузері сайт, який пропонував встановити додаток Cleaner через нібито проблеми з безпекою смартфона. Malwarebytes знадобився деякий час, щоб визначити винуватця, адже Barcode Scanner доступний в Google Play вже багато років і раніше не мав проблем зі шкідливим вмістом. Як виявилося, троян був впроваджений в одному з останніх оновлень.

Видання Android Police зазначає, що нещодавно у додатка змінився власник — тепер за нього відповідає якась компанія LAVABIRD LTD. Ймовірно, саме вона й причетна до введення в дію віруса.

Проте, незважаючи на видалення Barcode Scanner, інші додатки цього розробника все ще доступні в Google Play.