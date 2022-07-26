Google відсвяткувала 10 років Google Play оновленим логотипом магазин
У понеділок, 25 липня, сервіс Google Play відзначив 10-річчя з моменту запуску. Компанія розкрила статистику магазину, а також презентувала його оновлений логотип.
На честь десятої річниці магазину Google розповіла, що маркетом користується понад 2,5 мільярда людей зі 190 країн. Також у компанії наголосили, що на платформі представлений контент від понад двох мільйонів розробників.
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Що змінилося в оновленому лого Google Play
Фірмовий трикутник використовує контрастні кольори, сильно закруглені кути і скориговану структуру внутрішніх елементів.
Новий логотип "краще відображає магію Google і відповідає брендингу інших корисних продуктів – "Пошуку", "Ассистенту", "Фото", Gmail та інших",
– повідомили у компанії.
Новий логотип Google Play менш яскравий та має більш круглі кути / Фото 24 каналу
Раніше новий логотип засвітився у Google Pay та базі патентів США. На честь ювілею Google роздає бустер, який збільшує кількість балів у програмі заохочень Google Play Points у 10 разів.