Компанія Google підписала угоду з французькими видавцями з приводу оплати контенту. Пошуковик платитиме за демонстрації фрагментів попереднього перегляду у розділі новин.

Чому Google платитиме за новини французьким виданням

Американський технологічний гігант був змушений піти на поступки у переговорах з видавцями ще в минулому році після винесеного французьким антимонопольним відомством рішення, яке зобов'язує Google платити місцевим виданням і новинним агентствам відповідно до прийнятої ЄС директиви про авторське право в єдиному цифровому просторі, повідомляє AP.

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Що за директива та як все працюватиме

Ця директива дозволяє видавцям вимагати плату з онлайн-платформ, що показують фрагменти їхніх новин.

У четвер Google і група французьких видавців оголосили про узгодження підходів, відповідно до яких технологічний гігант буде платити видавцям за розміщення їх контенту в інтернеті. Принципи, узгоджені між організацією Alliance de la pressse d'information générale (APIG), що представляє інтереси французьких видавців, і Google, включають такі критерії, як щоденний обсяг публікацій, щомісячний інтернет-трафік і "внесок у політичну і загальну інформацію". Подробиці про те, як буде розраховуватися винагороду відповідно до критеріїв, не розголошуються.

На даний момент Google підписала індивідуальні угоди тільки з кількома французькими виданнями, в тому числі з національними щоденними газетами Le Monde і Le Figaro.