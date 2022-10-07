Перший розумний годинник від Google нарешті розкрито: що відомо про Pixel Watch

Google нарешті представив свій перший розумний годинник Pixel Watch. У ньому вистачає спірних моментів – ґаджет явно сподобається не всім.

Загалом про годинник майже все було відомо задовго до анонсу. Це той продукт, на який чекали багато років, і він нарешті тут.

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Характеристики Google Pixel Watch

Годинник Pixel Watch отримав круглий дисплей AMOLED з яскравістю до 1000 нітів.

Звісно ж, є підтримка AlwaysOn Display.

Google не вказує діаметр панелі, але розмір годинника дорівнює 41 міліметр. Щільність пікселів при цьому становить 320 на дюйм.

Варто зазначити, що перші "живі" фото показують досить великі рамки , що вже викликало невдоволення користувачів. На рендерах цього не видно, але за приблизними оцінками ширина рамки становить 4,2 міліметра, що дуже багато, враховуючи, що сам годинник вельми компактний.

В основі лежить не найсвіжіший процесор Exynos 9110, виготовлений за 10-нанометровим техпроцесом. Цей чип вийшов ще у 2018 році, тому вибір Google виглядає вкрай дивним, адже на ринку є набагато сучасніші й продуктивніші рішення. Також у комплекті спеціальний співпроцесор на основі ядра Cortex-M33.



Google Pixel Watch / Фото Google

Годинник отримав 2 гігабайти оперативної пам'яті та 32 гігабайти постійної.

Акумулятора ємністю 294 міліапмер-годин має вистачити на добу роботи.

За пів години акумулятор заряджається на 50 відсотків.

Pixel Watch оснащені динаміком і мікрофоном, тож їх можна використовувати для телефонних розмов.

Крім того, версія з модемом LTE дасть змогу в низці сценаріїв взагалі відмовитися від смартфона.



Google Pixel Watch / Фото Google

Відзначити можна також і наявність модуля GPS, NFC, захист від води (5 ATM), Bluetooth 5.0 і Wi-Fi 4 та операційну систему WearOS 3.5. За захист відповідає скло Corning Gorilla Glass 5.

Годинники підключаються до ОС Android 8.0 або новішої.

Плоди співпраці з Fitbit

Pixel Watch – перший спільний продукт Google і Fitbit. Втім, остання все одно належить Google. Ця співпраця дала змогу створити найточніший, як стверджує компанія, датчик частоти серцевих скорочень. Крім того, в комплекті є датчик ЕКГ.

Очікується наявність великої кількості різноманітних фітнес-режимів, функцій відслідковування показників здоров'я та інших програмних фішок.

Покупці годинника отримають безкоштовно три місяці підписки YouTube Premium і шість місяців Fitbit Premium.



Ремінці Pixel Watch / Фото Google

Ціна та коли чекати

Pixel Watch оцінені в 350 доларів за звичайну версію і 400 доларів за версію з модемом LTE.

Новинку вже можна передзамовити на офіційному сайті, а от про дату старту продажів нічого не кажуть. Імовірно, вони почнуться разом зі смартфонами 13 жовтня.



Що в коробці з Pixel Watch / Фото Google