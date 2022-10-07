Перший розумний годинник від Google нарешті розкрито: що відомо про Pixel Watch
Джерело:Google
Google нарешті представив свій перший розумний годинник Pixel Watch. У ньому вистачає спірних моментів – ґаджет явно сподобається не всім.
Загалом про годинник майже все було відомо задовго до анонсу. Це той продукт, на який чекали багато років, і він нарешті тут.
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Характеристики Google Pixel Watch
- Годинник Pixel Watch отримав круглий дисплей AMOLED з яскравістю до 1000 нітів.
- Звісно ж, є підтримка AlwaysOn Display.
- Google не вказує діаметр панелі, але розмір годинника дорівнює 41 міліметр. Щільність пікселів при цьому становить 320 на дюйм.
В основі лежить не найсвіжіший процесор Exynos 9110, виготовлений за 10-нанометровим техпроцесом. Цей чип вийшов ще у 2018 році, тому вибір Google виглядає вкрай дивним, адже на ринку є набагато сучасніші й продуктивніші рішення. Також у комплекті спеціальний співпроцесор на основі ядра Cortex-M33.
Google Pixel Watch / Фото Google
- Годинник отримав 2 гігабайти оперативної пам'яті та 32 гігабайти постійної.
- Акумулятора ємністю 294 міліапмер-годин має вистачити на добу роботи.
- За пів години акумулятор заряджається на 50 відсотків.
- Pixel Watch оснащені динаміком і мікрофоном, тож їх можна використовувати для телефонних розмов.
- Крім того, версія з модемом LTE дасть змогу в низці сценаріїв взагалі відмовитися від смартфона.
Google Pixel Watch / Фото Google
Відзначити можна також і наявність модуля GPS, NFC, захист від води (5 ATM), Bluetooth 5.0 і Wi-Fi 4 та операційну систему WearOS 3.5. За захист відповідає скло Corning Gorilla Glass 5.
Годинники підключаються до ОС Android 8.0 або новішої.
Плоди співпраці з Fitbit
Pixel Watch – перший спільний продукт Google і Fitbit. Втім, остання все одно належить Google. Ця співпраця дала змогу створити найточніший, як стверджує компанія, датчик частоти серцевих скорочень. Крім того, в комплекті є датчик ЕКГ.
Очікується наявність великої кількості різноманітних фітнес-режимів, функцій відслідковування показників здоров'я та інших програмних фішок.
Покупці годинника отримають безкоштовно три місяці підписки YouTube Premium і шість місяців Fitbit Premium.
Ремінці Pixel Watch / Фото Google
Ціна та коли чекати
Pixel Watch оцінені в 350 доларів за звичайну версію і 400 доларів за версію з модемом LTE.
Новинку вже можна передзамовити на офіційному сайті, а от про дату старту продажів нічого не кажуть. Імовірно, вони почнуться разом зі смартфонами 13 жовтня.