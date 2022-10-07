Google представив Pixel 7 і Pixel 7 Pro: усе, що відомо про нові смартфони

Чергова презентація пристроїв від Google пройшла 6 жовтня. Компанія показала два смартфони – Pixel 7 та Pixel 7 Pro. Більшість їхніх характеристик уже була відома внаслідок витоків інформації, однак є й дещо нове.

Pixel 7 і Pixel 7 Pro – перші в світі моделі з Android 13 з коробки. Смартфони отримуватимуть оновлення безпеки протягом п'яти років, а оновлення Android – три роки.

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Новий процесор Tensor G2

Обидва смартфони працюватимуть на новій версії процесора Tensor, який цього року перейшов на 4-нанометровий техпроцес. Ці чипи не роблять акценту на продуктивності, оскільки пристрої не просуваються як ігрові. Натомість основні зусилля тут концентруються на можливостях штучного інтелекту й машинного навчання. Особливо це стосується взаємодії чипа з камерою і тут нова платформа повинна бути якщо не попереду, то на рівні інших топових SoC.

Tensor G2 не став швидшим за топові SoC MediaTek і Qualcomm, набравши в AnTuTu 800 000 балів – рівень Snapdragon 888/888 Plus. Але оптимізація Android 13 в реальних сценаріях використання може забезпечити навіть кращу роботу, ніж у деяких інших флагманах.

CPU тут представлений двома ядрами Cortex-X1, двома Cortex-A76 і чотирма Cortex-A55. Конфігурація та ж, що і в першому Tensor, але частоти трохи вищі. Зате GPU новий – Arm Mali-G710 MC10 замість Mali-G78. Саме на нього лягає найбільше навантаження при прискоренні завдань ШІ.



Google випустив друге покоління процесорів Tensor / Фото Google

Процесор нового покоління Tensor здатний виконувати завдання машинного навчання "на 60% швидше і на 20% ефективніше". Він відповідає за такі функції, як Photo Unblur, яка є ексклюзивною для Pixel 7 і 7 Pro – вона використовує передовий ШІ Google для видалення розмиття і шуму зі старих фотографій, зроблених багато років тому будь-яким старим телефоном.

Що спільного у Pixel 7 та Pixel 7 Pro

У кожної моделі по дві конфігурації оперативної та флешпам'яті: 8/128 і 8/256 гігабайтів у Pixel 7 і 12/128 і 12/256 гігабайтів у Pixel 7 Pro . Старша модель також має версію на 512 гігабайтів постійної пам'яті.

і . Старша модель також має версію на постійної пам'яті. Обидві моделі підтримують бездротову зарядку.

Смартфони оснащені модулями безпеки власного виробництва Titan M2 і мають захист від пилу і води відповідно до ступеня IP68.

Фронтальні камери теж однакові – з сенсорами роздільною здатністю 10,8 мегапікселя й підтримкою запису відео 4К. Торік, нагадаємо, обидві моделі мали по 8 мегапікселів.

Смартфони Google Pixel 7 та Google Pixel 7 Pro / Фото Google

Характеристики Google Pixel 7

Фізичні розміри смартфона дещо зменшились і становлять 155.6x73.2x8.7 міліметра, а його вага – 197 грамів.

Дисплей, як і раніше, представлений пласкою панеллю AMOLED з роздільною здатністю FHD+, але має на 25 відсотків вищу максимальну яскравість, ніж дисплей Pixel 6. Екран все ще має частоту оновлення лише 90 герців. 120 герців для молодшої моделі Google досі не "завезла".

Pixel 7 має меншу батарею, ніж це було торік – 4355 міліампер-годин. Ймовірно, тому й корпус став тоншим.

Google Pixel 7 з усіх боків / Фото Google

Камера Google Pixel 7

Камера Pixel 7 представлена двома модулями. В основному – 50-мегапіксельний сенсор, ширококутний об'єктив і оптична стабілізація. В іншому – 12-мегапіксельний датчик і надширококутний об'єктив. Максимальний зум у Pixel 7 – 8x.



Смартфон Google Pixel 7 / Фото Google

Характеристики Google Pixel 7 Pro

Pro-версія смартфона, як пише джерело, "має риси справжнього флагмана". Тут чіткий дисплей із вищою частотою оновлення, великий датчик камери, краща комбінація об'єктивів тощо.

Google Pixel 7 Pro з усіх боків / Фото Google

Pixel 7 Pro отримав екран OLED з діагоналлю 6,7 дюйма, роздільною здатністю QHD+ і кадровою частотою до 120 герців.

Бокові сторони дисплея не такі вигнуті, як торік. Вони як і раніше захищені склом Gorilla Glass Victus.

Екран Google Pixel 7 Pro / Фото Google

Ємність акумулятора Pixel 7 Pro склала 5000 міліампер-годин.

Слота для microSD немає, але є слот для nano-SIM. Заявлено підтримку eSIM.

Також тут є сканер відбитків пальців і розблокування по обличчю.

Смартфон підтримує швидку та зворотну бездротову зарядку.

Металевий корпус виготовлений зі 100% переробленого алюмінію.



Корпус Pixel 7 Pro виготовлений з переробленого алюмінію / Фото Google

Камери Google Pixel 7 Pro

Основний модуль як і раніше використовує 50-мегапіксельний сенсор 1/1,31" (1,2 мікрометра) з можливістю поєднання пікселів 4-в-1.

Об'єктив f/1.85 має кут огляду 82 градуси.

Основна камера отримала оптичну стабілізацію зображення (OIS), а також електронну стабілізацію, вона може записувати відео у форматі 4K зі швидкістю 30 та 60 кадрів на секунду.

Якщо ви хочете захопити більшу частину сцени, є 12-мегапіксельна надширококутна камера (1,25 мікрометра) з кутом огляду 125,8° FoV. Цього року надширококутний об'єктив оснащено автофокусуванням, що дозволяє робити макрознімки.

У Pixel 7 Pro є й третій модуль – з датчиком роздільною здатністю 48 мегапікселів і об'єктивом, що забезпечує 5-кратний оптичний зум. Максимальний зум у 7 Pro – 30x.



Камери в Pixel 7 Pro / Фото Google ​

Функція "покращення мовлення" тепер може бути ввімкнена і в режимі 4K/60 кадрів на секунду.

Телефон може записувати 10-бітне HDR-відео, і Google співпрацює з розробниками таких додатків, як Snapchat і TikTok, щоб забезпечити вищу якість відео для них.

Додаток камери використовує навички машинного навчання чіпсета Tensor G2 для створення кінематографічного розмиття або ще більшої стабілізації відео, знятого з рук.



Загальні характеристики Pixel 7 Pro / Фото Google ​

Ціни та коли чекати

За Pixel 7 у базовій конфігурації просять 600 доларів або 650 євро.

За Pixel 7 Pro – 900 доларів або 900 євро.

Попередні замовлення приймають з 6 жовтня, роздрібні продажі стартують 13 жовтня.

У комплекті немає зарядного пристрою.