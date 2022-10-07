Pixel 7 і Pixel 7 Pro – перші в світі моделі з Android 13 з коробки. Смартфони отримуватимуть оновлення безпеки протягом п'яти років, а оновлення Android – три роки.
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Новий процесор Tensor G2
Обидва смартфони працюватимуть на новій версії процесора Tensor, який цього року перейшов на 4-нанометровий техпроцес. Ці чипи не роблять акценту на продуктивності, оскільки пристрої не просуваються як ігрові. Натомість основні зусилля тут концентруються на можливостях штучного інтелекту й машинного навчання. Особливо це стосується взаємодії чипа з камерою і тут нова платформа повинна бути якщо не попереду, то на рівні інших топових SoC.
Tensor G2 не став швидшим за топові SoC MediaTek і Qualcomm, набравши в AnTuTu 800 000 балів – рівень Snapdragon 888/888 Plus. Але оптимізація Android 13 в реальних сценаріях використання може забезпечити навіть кращу роботу, ніж у деяких інших флагманах.
CPU тут представлений двома ядрами Cortex-X1, двома Cortex-A76 і чотирма Cortex-A55. Конфігурація та ж, що і в першому Tensor, але частоти трохи вищі. Зате GPU новий – Arm Mali-G710 MC10 замість Mali-G78. Саме на нього лягає найбільше навантаження при прискоренні завдань ШІ.
Google випустив друге покоління процесорів Tensor / Фото Google
Процесор нового покоління Tensor здатний виконувати завдання машинного навчання "на 60% швидше і на 20% ефективніше". Він відповідає за такі функції, як Photo Unblur, яка є ексклюзивною для Pixel 7 і 7 Pro – вона використовує передовий ШІ Google для видалення розмиття і шуму зі старих фотографій, зроблених багато років тому будь-яким старим телефоном.
Що спільного у Pixel 7 та Pixel 7 Pro
- У кожної моделі по дві конфігурації оперативної та флешпам'яті: 8/128 і 8/256 гігабайтів у Pixel 7 і 12/128 і 12/256 гігабайтів у Pixel 7 Pro. Старша модель також має версію на 512 гігабайтів постійної пам'яті.
- Обидві моделі підтримують бездротову зарядку.
- Смартфони оснащені модулями безпеки власного виробництва Titan M2 і мають захист від пилу і води відповідно до ступеня IP68.
- Фронтальні камери теж однакові – з сенсорами роздільною здатністю 10,8 мегапікселя й підтримкою запису відео 4К. Торік, нагадаємо, обидві моделі мали по 8 мегапікселів.
Смартфони Google Pixel 7 та Google Pixel 7 Pro / Фото Google
Характеристики Google Pixel 7
- Фізичні розміри смартфона дещо зменшились і становлять 155.6x73.2x8.7 міліметра, а його вага – 197 грамів.
- Дисплей, як і раніше, представлений пласкою панеллю AMOLED з роздільною здатністю FHD+, але має на 25 відсотків вищу максимальну яскравість, ніж дисплей Pixel 6. Екран все ще має частоту оновлення лише 90 герців. 120 герців для молодшої моделі Google досі не "завезла".
- Pixel 7 має меншу батарею, ніж це було торік – 4355 міліампер-годин. Ймовірно, тому й корпус став тоншим.
Google Pixel 7 з усіх боків / Фото Google
Камера Google Pixel 7
Камера Pixel 7 представлена двома модулями. В основному – 50-мегапіксельний сенсор, ширококутний об'єктив і оптична стабілізація. В іншому – 12-мегапіксельний датчик і надширококутний об'єктив. Максимальний зум у Pixel 7 – 8x.
Смартфон Google Pixel 7 / Фото Google
Характеристики Google Pixel 7 Pro
Pro-версія смартфона, як пише джерело, "має риси справжнього флагмана". Тут чіткий дисплей із вищою частотою оновлення, великий датчик камери, краща комбінація об'єктивів тощо.
Google Pixel 7 Pro з усіх боків / Фото Google
- Pixel 7 Pro отримав екран OLED з діагоналлю 6,7 дюйма, роздільною здатністю QHD+ і кадровою частотою до 120 герців.
- Бокові сторони дисплея не такі вигнуті, як торік. Вони як і раніше захищені склом Gorilla Glass Victus.
Екран Google Pixel 7 Pro / Фото Google
- Ємність акумулятора Pixel 7 Pro склала 5000 міліампер-годин.
- Слота для microSD немає, але є слот для nano-SIM. Заявлено підтримку eSIM.
- Також тут є сканер відбитків пальців і розблокування по обличчю.
- Смартфон підтримує швидку та зворотну бездротову зарядку.
- Металевий корпус виготовлений зі 100% переробленого алюмінію.
Корпус Pixel 7 Pro виготовлений з переробленого алюмінію / Фото Google
Камери Google Pixel 7 Pro
- Основний модуль як і раніше використовує 50-мегапіксельний сенсор 1/1,31" (1,2 мікрометра) з можливістю поєднання пікселів 4-в-1.
- Об'єктив f/1.85 має кут огляду 82 градуси.
- Основна камера отримала оптичну стабілізацію зображення (OIS), а також електронну стабілізацію, вона може записувати відео у форматі 4K зі швидкістю 30 та 60 кадрів на секунду.
- Якщо ви хочете захопити більшу частину сцени, є 12-мегапіксельна надширококутна камера (1,25 мікрометра) з кутом огляду 125,8° FoV. Цього року надширококутний об'єктив оснащено автофокусуванням, що дозволяє робити макрознімки.
- У Pixel 7 Pro є й третій модуль – з датчиком роздільною здатністю 48 мегапікселів і об'єктивом, що забезпечує 5-кратний оптичний зум. Максимальний зум у 7 Pro – 30x.
Камери в Pixel 7 Pro / Фото Google
- Функція "покращення мовлення" тепер може бути ввімкнена і в режимі 4K/60 кадрів на секунду.
- Телефон може записувати 10-бітне HDR-відео, і Google співпрацює з розробниками таких додатків, як Snapchat і TikTok, щоб забезпечити вищу якість відео для них.
- Додаток камери використовує навички машинного навчання чіпсета Tensor G2 для створення кінематографічного розмиття або ще більшої стабілізації відео, знятого з рук.
Загальні характеристики Pixel 7 Pro / Фото Google
Ціни та коли чекати
- За Pixel 7 у базовій конфігурації просять 600 доларів або 650 євро.
- За Pixel 7 Pro – 900 доларів або 900 євро.
Попередні замовлення приймають з 6 жовтня, роздрібні продажі стартують 13 жовтня.
У комплекті немає зарядного пристрою.