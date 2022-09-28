Обидві моделі мають достатньо відмінностей. Спільними їх рисами стануть операційна система Android 13 з коробки та фірмовий процесор Tensor G2.

Цікаво У Google назвали дату презентації смартфонів Pixel 7 та годинників Pixel Watch

Google Pixel 7

Google Pixel 7 традиційно простіший.

  • Тут екран OLED з діагоналлю 6,3 дюйма, роздільною здатністю Full HD+ і кадровою частотою 90 герців.
  • Основна камера подвійна, з датчиками роздільною здатністю 50 і 12 мегапікселів.
  • Фронтальна камера на 11 мегапікселів.
  • Оперативної пам'яті передбачено 8 гігабайтів.
  • А от флешпам'ять буде начебто представлена у двох варіантах: 128 або 256 гігабайтів.
  • Акумулятор ємністю 4700 міліампер-годин. Підтримує зарядку потужністю 30 ватів.


Google Pixel 7 на злитому рендері / Фото 91mobiles

Google Pixel 7 Pro

  • У Pixel 7 Pro буде екран OLED з діагоналлю 6,7 дюйма, роздільною здатністю QHD та кадровою частотою 120 герців.
  • Обсяг оперативної пам'яті становитиме 12 гігабайтів.
  • Вбудованої флешпам'яті – 128 або 256 гігабайтів.
  • Фронтальна камера буде 11-мегапіксельною.
  • В основній камері встановлені вже три датчики – 50, 12 (з надширококутним об'єктивом) та 48 мегапікселів (з телеоб'єктивом).
  • У комплекті батарея на 5000 міліампер-годин з максимальною потужністю зарядки 30 ватів.


Google Pixel 7 Pro на злитих рендерах / Фото 91mobiles