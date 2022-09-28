Обидві моделі мають достатньо відмінностей. Спільними їх рисами стануть операційна система Android 13 з коробки та фірмовий процесор Tensor G2.
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Google Pixel 7
Google Pixel 7 традиційно простіший.
- Тут екран OLED з діагоналлю 6,3 дюйма, роздільною здатністю Full HD+ і кадровою частотою 90 герців.
- Основна камера подвійна, з датчиками роздільною здатністю 50 і 12 мегапікселів.
- Фронтальна камера на 11 мегапікселів.
- Оперативної пам'яті передбачено 8 гігабайтів.
- А от флешпам'ять буде начебто представлена у двох варіантах: 128 або 256 гігабайтів.
- Акумулятор ємністю 4700 міліампер-годин. Підтримує зарядку потужністю 30 ватів.
Google Pixel 7 на злитому рендері / Фото 91mobiles
Google Pixel 7 Pro
- У Pixel 7 Pro буде екран OLED з діагоналлю 6,7 дюйма, роздільною здатністю QHD та кадровою частотою 120 герців.
- Обсяг оперативної пам'яті становитиме 12 гігабайтів.
- Вбудованої флешпам'яті – 128 або 256 гігабайтів.
- Фронтальна камера буде 11-мегапіксельною.
- В основній камері встановлені вже три датчики – 50, 12 (з надширококутним об'єктивом) та 48 мегапікселів (з телеоб'єктивом).
- У комплекті батарея на 5000 міліампер-годин з максимальною потужністю зарядки 30 ватів.
Google Pixel 7 Pro на злитих рендерах / Фото 91mobiles