Ви можете зробити свій новий Pixel схожим на Черепашку-ніндзя

Відмінною рисою телефонів серії Pixel 6 від Google є їх унікальний дизайн панелі камери. Легке додавання одного з чотирьох культових кольорів робить смартфон схожим на Черепашку-ніндзя. Компанія Dbrand теж помітила особливу схожість і тепер збирається допомогти вам перетворити смартфон на одного з улюблених героїв дитинства.

Для свіженького смартфона Google Pixel 6a, який виходить наступного тижня, Dbrand вже підготувала наклейки Teenage Mutant Ninja Pixels для всіх трьох пристроїв серії.

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Стікери включають чотири смужки з наклейками для камер, які відображають кольори Леонардо, Мікеланджело, Донателло і Рафаеля. Дизайн камер Pixel 6a найбільше нагадує справжні очі і тому наклейка виглядає максимально канонічно.

У Dbrand не згадали, чи використовували ліцензію TMNT або щось таке, але логотип дійсно схожий. Надіємося суперечки щодо авторських прав обійдуть компанію стороною.

Нагадаємо, що минулого року на Dbrand подали до суду через дизайн змінних панелей PS5 Darkplates, а минулого тижня компанія підготувала скіни, які зроблять ваші Pixel, iPhone, а також інші пристрої схожими на Nothing Phone (1).

До речі, це найкращий спосіб отримати нормальний смартфон з дизайном Nothing Phone (1) (якщо він вам подобається). Річ у тім, що оригінальний Nothing Phone (1) отримав на старті безліч недоліків, які вже майже тиждень дошкуляють першим власникам смартфонів.

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Скіни TMNP для Pixel 6a, Pixel 6 і Pixel 6 Pro вже доступні для попереднього замовлення в США і коштують 25 доларів. У продаж вони надійдуть на початку серпня.