Google Pixel 6a: в мережі з'явилися характеристики майбутнього бюджетника

Google вже традиційно після виходу флагманських моделей своїх смартфонів згодом випускає відносно бюджетну модель. Вона має скромніші характеристики, але й приємнішу ціну. Цьогоріч це Pixel 6a.

Технічні характеристики новинки ще не підтверджені офіційно. Їх опублікував інсайдер з ніком @Shadow_Leak у твітері.

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Характеристики Google Pixel 6a

Згідно з даними, майбутню новинку чекає ряд помітних апаратних поліпшень у порівнянні з попередником Pixel 5a. Однак камера, на жаль, залишиться старою – нових 50-мегапіксельних датчиків, які встановили цьогоріч у флагмани, ми не побачимо, запевняє інсайдер.

Гаджет оснастять 6,2-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ і фірмовим процесором Google Tensor GS101.

Обсяг оперативної пам'яті складе 6 або 8 гігабайтів у різних модифікаціях.

Постійна пам'ять лише в одному варіанті – 128 гігабайтів.

За живлення новинки відповідатиме акумулятор на 4800 mAh з підтримкою функції швидкої 30-ватної зарядки.

Сканер відбитків підекранний.

В наявності модуль NFC.

Однак начебто не буде роз'єму для навушників і роз'єму для карти пам'яті.

Фронтальна камера всього на 8 мегапікселів. Основна камера смартфона оснащена лише двома датчиками:

Головним Sony IMX363 на 12,2 мегапікселя.

12-мегапіксельним Sony IMX386 з надширококутним об'єктивом.

Згідно з джерелом, камера новинки матиме поліпшені, у порівнянні з моделлю Pixel 5а, показники світлосили, що забезпечить смартфону більш насичені знімки в умовах недостатньої освітленості. Крім того, використання процесора Tensor також повинне позитивно вплинути на якість знімків.

Загальний дизайн з горизонтальним розташуванням камер на чорному фоні повинен перекочувати з флагманів. Габарити пристрою складуть 152,2x71,8x8,7 міліметра.

Презентація смартфона ймовірно відбудеться в ході конференції Google I/O у травні 2022 року.