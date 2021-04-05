У документі, що опинився в руках представників ресурсу, сказано, що процесор також іменований "GS101", може використовуватися і в майбутніх Chromebook. За версією видання, Whitechapel може бути пов'язаний з Samsung і бути модифікованою версією Exynos. Не виключено навіть, що й сама компанія Samsung буде виробляти процесори для Google.
Цікаво Кількість пристроїв у всьому світі досягне 6,2 мільярда у 2021 році
Що це означає
Якщо чутки виявляться правдою, то це має велике значення для галузі.
- Власний чип Google, дозволить компанії отримати набагато більший контроль над своїми пристроями, як це робить Apple зі своїми iPhone, які отримують останню версію прошивки навіть через 5 років після виходу смартфона.
- Наприклад, Google може налаштувати набір мікросхем для кращої роботи з програмним забезпеченням Pixel UI або навіть загалом з Android, який також є продуктом Google. Це зробить і без того потужні та добре налаштовані пристрої ще кращими.
- Ще однією перевагою, безумовно, стане незалежність від ситуації зі світовим дефіцитом напівпровідників, з яким зіткнулися сьогодні у різних галузях – не лише на ринку смартфонів, а й у виробництві автомобілів та навіть побутової техніки. Таким чином, компанії не потрібно буде очікувати на виготовлення своєї партії процесорів, коли в умовах величезного попиту Qualcomm просто не справляється з потребами ринку, які ростуть з кожним днем.
- Крім того, найбільше значення має той факт, що Google зможе довше підтримувати свої смартфони та випускати для них оновлення, адже однією з основних причин, чому пристрої на Android отримують оновлення лише протягом двох-трьох років, полягає в тому, що їх процесори з часом застарівають. Без підтримки Qualcomm випускати оновлення Android стає все важче, тому, якщо в Google Pixel 6 встановлять процесор від самої компанії-виробника, це розв'яже проблему.
Google відмовляється коментувати цю інформацію.