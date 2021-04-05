У документі, що опинився в руках представників ресурсу, сказано, що процесор також іменований "GS101", може використовуватися і в майбутніх Chromebook. За версією видання, Whitechapel може бути пов'язаний з Samsung і бути модифікованою версією Exynos. Не виключено навіть, що й сама компанія Samsung буде виробляти процесори для Google.

Цікаво Кількість пристроїв у всьому світі досягне 6,2 мільярда у 2021 році

Що це означає

Якщо чутки виявляться правдою, то це має велике значення для галузі.

Власний чип Google, дозволить компанії отримати набагато більший контроль над своїми пристроями, як це робить Apple зі своїми iPhone, які отримують останню версію прошивки навіть через 5 років після виходу смартфона.

Наприклад, Google може налаштувати набір мікросхем для кращої роботи з програмним забезпеченням Pixel UI або навіть загалом з Android, який також є продуктом Google. Це зробить і без того потужні та добре налаштовані пристрої ще кращими.

Ще однією перевагою, безумовно, стане незалежність від ситуації зі світовим дефіцитом напівпровідників, з яким зіткнулися сьогодні у різних галузях – не лише на ринку смартфонів, а й у виробництві автомобілів та навіть побутової техніки. Таким чином, компанії не потрібно буде очікувати на виготовлення своєї партії процесорів, коли в умовах величезного попиту Qualcomm просто не справляється з потребами ринку, які ростуть з кожним днем.

Крім того, найбільше значення має той факт, що Google зможе довше підтримувати свої смартфони та випускати для них оновлення, адже однією з основних причин, чому пристрої на Android отримують оновлення лише протягом двох-трьох років, полягає в тому, що їх процесори з часом застарівають. Без підтримки Qualcomm випускати оновлення Android стає все важче, тому, якщо в Google Pixel 6 встановлять процесор від самої компанії-виробника, це розв'яже проблему.

Google відмовляється коментувати цю інформацію.