Google Pixel 6 та Pixel 6 Pro нарешті представили: усі характеристики смартфонів та їх ціна
Джерело:GSMArena
19 жовтня Google провела презентацію Pixel Fall Launch, де показала свої нові флагманські смартфони: Google Pixel 6 та Pixel 6 Pro. Велика кількість його характеристик просочилася в мережу ще задовго анонсу, проте дещо цікаве компанія все ж приберегла. Розповідаємо детальніше.
Обидва смартфони побудовані на власній однокристальній системі Google Tensor, про яку ми розповімо детальніше в наступних публікаціях. І нарешті, вперше за багато років компанія відмовилась від застарілих 12-мегапіксельних камер на користь сучасних сенсорів Samsung GN1.
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Характеристики Google Pixel 6
- Молодшу модель оснастили 6,4-дюймовим FHD+ AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2400x1080 точок і частотою оновлення 90 Гц.
- Основна камера складається з двох сенсорів: головний датчик на 50 мегапікселів Samsung GN1 з діафрагмою f/1.85 та додатковий 12-мегапіксельний ширококутний з діафрагмою f/2.2 і кутом захоплення 114 градусів. Традиційно очікується, що камери обох нових смартфонів покажуть чи не найкращі результати на ринку завдяки фірмовому програмному забезпеченню.
- Фронтальна камера на 8 мегапікселів розташована у вирізі екрану.
- За обчислювальні можливості в пристрої відповідає однокристальна система Tensor, яка містить два супер'ядра Cortex-X1 і два ядра з середньою продуктивністю, а також чотири енергоефективних ядра. Як заявляє компанія, з цим чипом Pixel 6 на 80 відсотків швидші, ніж Pixel 5.
- В смартфоні встановлено оперативну пам'ять стандарту LPDDR5 і накопичувач стандарту UFS 3.1. На вибір доступні такі варіанти: 8/128 гігабайтів і 8/256 гігабайтів.
- У смартфон можна встановити одну фізичну SIM-карту + eSIM.
- Новинка підтримує мережу 5G, WiFi покоління 6E, Bluetooth версії 5.2 і NFC модуль для безконтактної оплати. Також має USB-C, стерео динаміки й всі необхідні датчики.
- За автономність ґаджета відповідає акумулятор місткістю 4614 mAh.
- Заявлена підтримка швидкої зарядки потужністю 30 Вт.
- Також підтримується бездротове заряджання на 21 Вт, для якого представили окремий зарядник пристрій Pixel Stand.
- Смартфон з коробки працює на операційній системі Android 12.
- Габарити пристрою становлять 158,6х74,8х8,9 міліметра, а вага — 207 грамів.
- Корпус має тактильну поліровану рамку. Екран захищений склом Gorilla Glass Victus, а задня панель – Gorilla Glass 6.
Смартфон вже можна передзамовити на офіційному сайті компанії в зеленому, рожевому та чорному кольорах з окремими акцентами на задній панелі. В Україні компанія офіційно свої ґаджети не продає.
Google Pixel 6 / Фото Google
Ціна
- 599 доларів за версію 8/128 гігабайтів.
- 699 доларів за версію 8/256 гігабайтів.
Характеристики Google Pixel 6 Pro
- Старша модель Pixel 6 Pro може похвалитися дещо більшим екраном. Це QHD+ LTPO AMOLED-дисплей, але 6,7-дюймовий і роздільною здатністю в 1440x3120 точок.
- Частота оновлення тут становить 120 Гц.
- Заявлено підтримку HDR 10 і максимальну яскравість у 1000 ніт.
- Основна камера отримала три датчики: головний на 50 мегапікселів Samsung GN1 з діафрагмою f/1.85, ширококутний на 12 мегапікселів, і 48-мегапіксельний телеоб'єктив Sony IMX586 з діафрагмою f/3.5.
- Присутній лазерний автофокус
- Фронтальна камера – 11,1 мегапікселя.
- Чип, звісно ж, Tensor. Два супер'ядра Cortex-X1, два ядра з середньою продуктивністю та чотири енергоефективних ядра.
- Оперативна пам'ять стандарту LPDDR5 і флеш-накопичувач стандарту UFS 3.1. Доступні такі модифікації ОЗУ/ПЗУ: 12/128 гігабайтів і 12/256 гігабайтів.
- У смартфон можна встановити одну фізичну SIM-карту + eSIM.
- Заявлена підтримка мереж 5G, WiFi покоління 6E, Bluetooth версії 5.2 і NFC модуль для безконтактної оплати. Як і в молодшої версії, тут присутні стерео динаміки та USB-C.
- За живлення відповідає акумулятор на 5003 mAh.
- Підтримується швидке заряджання потужністю 30 Вт, а також бездротове на 23 Вт.
- Операційна система – новий Android 12.
- Габарити: 163,9x75,9x8,9 міліметра, а вага — 210 грамів.
- Рамка смартфона виготовлена з полірованого сплаву.
- Екран і задня панель прикриті склом Gorilla Glass Victus.
Google Pixel 6 Pro доступний в трьох кольорах: білий, помаранчевий та чорний. Усі з акцентами на задній панелі.
Google Pixel 6 Pro / Фото Google
Ціни
- 899 доларів за версію 12/128 гігабайтів.
- 999 доларів за версію 12/256 гігабайтів.
Дивіться ролик з демонстрацією усіх кольорів нових Google Pixel 6: відео
Google Pixel 6 та Pixel 6 Pro / Фото The Verge