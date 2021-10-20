Google Pixel 6 та Pixel 6 Pro нарешті представили: усі характеристики смартфонів та їх ціна

19 жовтня Google провела презентацію Pixel Fall Launch, де показала свої нові флагманські смартфони: Google Pixel 6 та Pixel 6 Pro. Велика кількість його характеристик просочилася в мережу ще задовго анонсу, проте дещо цікаве компанія все ж приберегла. Розповідаємо детальніше.

Обидва смартфони побудовані на власній однокристальній системі Google Tensor, про яку ми розповімо детальніше в наступних публікаціях. І нарешті, вперше за багато років компанія відмовилась від застарілих 12-мегапіксельних камер на користь сучасних сенсорів Samsung GN1.

Цікаво Смачна реклама з секретом: Google випустила чіпси у дизайні смартфонів Pixel 6

Характеристики Google Pixel 6

Молодшу модель оснастили 6,4-дюймовим FHD+ AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2400x1080 точок і частотою оновлення 90 Гц.

Основна камера складається з двох сенсорів: головний датчик на 50 мегапікселів Samsung GN1 з діафрагмою f/1.85 та додатковий 12-мегапіксельний ширококутний з діафрагмою f/2.2 і кутом захоплення 114 градусів. Традиційно очікується, що камери обох нових смартфонів покажуть чи не найкращі результати на ринку завдяки фірмовому програмному забезпеченню.

з діафрагмою f/1.85 та додатковий 12-мегапіксельний ширококутний з діафрагмою f/2.2 і кутом захоплення 114 градусів. Традиційно очікується, що камери обох нових смартфонів покажуть чи не найкращі результати на ринку завдяки фірмовому програмному забезпеченню. Фронтальна камера на 8 мегапікселів розташована у вирізі екрану.

За обчислювальні можливості в пристрої відповідає однокристальна система Tensor , яка містить два супер'ядра Cortex-X1 і два ядра з середньою продуктивністю, а також чотири енергоефективних ядра. Як заявляє компанія, з цим чипом Pixel 6 на 80 відсотків швидші, ніж Pixel 5.

, яка містить два супер'ядра Cortex-X1 і два ядра з середньою продуктивністю, а також чотири енергоефективних ядра. Як заявляє компанія, В смартфоні встановлено оперативну пам'ять стандарту LPDDR5 і накопичувач стандарту UFS 3.1. На вибір доступні такі варіанти: 8/128 гігабайтів і 8/256 гігабайтів.

У смартфон можна встановити одну фізичну SIM-карту + eSIM.

Новинка підтримує мережу 5G, WiFi покоління 6E, Bluetooth версії 5.2 і NFC модуль для безконтактної оплати. Також має USB-C, стерео динаміки й всі необхідні датчики.

За автономність ґаджета відповідає акумулятор місткістю 4614 mAh.

Заявлена підтримка швидкої зарядки потужністю 30 Вт.

Також підтримується бездротове заряджання на 21 Вт, для якого представили окремий зарядник пристрій Pixel Stand.

Смартфон з коробки працює на операційній системі Android 12.

Габарити пристрою становлять 158,6х74,8х8,9 міліметра, а вага — 207 грамів.

Корпус має тактильну поліровану рамку. Екран захищений склом Gorilla Glass Victus, а задня панель – Gorilla Glass 6.

Смартфон вже можна передзамовити на офіційному сайті компанії в зеленому, рожевому та чорному кольорах з окремими акцентами на задній панелі. В Україні компанія офіційно свої ґаджети не продає.

Google Pixel 6 / Фото Google

Ціна

599 доларів за версію 8/128 гігабайтів.

за версію 8/128 гігабайтів. 699 доларів за версію 8/256 гігабайтів.

Характеристики Google Pixel 6 Pro

Старша модель Pixel 6 Pro може похвалитися дещо більшим екраном. Це QHD+ LTPO AMOLED-дисплей, але 6,7-дюймовий і роздільною здатністю в 1440x3120 точок.

Частота оновлення тут становить 120 Гц.

Заявлено підтримку HDR 10 і максимальну яскравість у 1000 ніт.

Основна камера отримала три датчики: головний на 50 мегапікселів Samsung GN1 з діафрагмою f/1.85, ширококутний на 12 мегапікселів, і 48-мегапіксельний телеоб'єктив Sony IMX586 з діафрагмою f/3.5.

з діафрагмою f/1.85, ширококутний на 12 мегапікселів, і 48-мегапіксельний телеоб'єктив Sony IMX586 з діафрагмою f/3.5. Присутній лазерний автофокус

Фронтальна камера – 11,1 мегапікселя.

Чип, звісно ж, Tensor. Два супер'ядра Cortex-X1, два ядра з середньою продуктивністю та чотири енергоефективних ядра.

Оперативна пам'ять стандарту LPDDR5 і флеш-накопичувач стандарту UFS 3.1. Доступні такі модифікації ОЗУ/ПЗУ: 12/128 гігабайтів і 12/256 гігабайтів.

У смартфон можна встановити одну фізичну SIM-карту + eSIM.

Заявлена підтримка мереж 5G, WiFi покоління 6E, Bluetooth версії 5.2 і NFC модуль для безконтактної оплати. Як і в молодшої версії, тут присутні стерео динаміки та USB-C.

За живлення відповідає акумулятор на 5003 mAh.

Підтримується швидке заряджання потужністю 30 Вт, а також бездротове на 23 Вт.

Операційна система – новий Android 12.

Габарити: 163,9x75,9x8,9 міліметра, а вага — 210 грамів.

Рамка смартфона виготовлена з полірованого сплаву.

Екран і задня панель прикриті склом Gorilla Glass Victus.

Google Pixel 6 Pro доступний в трьох кольорах: білий, помаранчевий та чорний. Усі з акцентами на задній панелі.

Google Pixel 6 Pro / Фото Google

Ціни

899 доларів за версію 12/128 гігабайтів.

999 доларів за версію 12/256 гігабайтів.

Дивіться ролик з демонстрацією усіх кольорів нових Google Pixel 6: відео

Google Pixel 6 та Pixel 6 Pro / Фото The Verge