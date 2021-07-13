Китайські джерела опублікували перші реальні зображення смартфона Google Pixel 6. Він знаходиться в руках користувача у включеному стані.

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Що показали на фото

Судячи з фотографій, Google Pixel 6 отримає такий же дизайн, як і на раніше опублікованих комп'ютерних рендерах. Він отримав великий, практично безрамковий екран і мініатюрну фронтальну камеру.

Дизайн задньої панелі не дозволить переплутати Google Pixel 6 з будь-яким іншим смартфоном, навіть якщо він буде в захисному чохлі.

Задня має два кольори, при цьому камера виділена темним глянцевим акцентом.



Google Pixel 6 на "живих" фото підтверджує попередні витоки / Фото Mydrivers

З чуток, Google Pixel 6 буде оснащений екраном AMOLED діагоналлю 6,4 дюйма, 8 гігабайтами оперативної пам'яті, і 128 або 256 гігабайтами флешпам'яті.

Основну камеру приписують 50-мегапіксельну. Фронтальна ж отримає датчик зображення роздільною здатністю 8 мегапікселів.

Також очікується акумулятор ємністю 4614 мА•год.

Презентація новинки повинна відбутися у жовтні 2021 року.