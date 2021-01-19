Google представив новий смартфон Pixel 5 восени 2020 року. Однак відразу після презентації користувачі почали повідомляти про різні проблеми зі смартфоном. Зараз надійшла свіжа порція обурень, які стосуються "шипіння" девайсу.

Як кажуть користувачі, після того як Google Pixel 5 завершує вібрацію смартфон починає видавати шипіння або клацання, пише Android Police.

До теми Найміцніший і найгарніший смартфон 2020 року – версія блогера

Що не так з Pixel 5

При чому проблема має дійсно масовий характер, адже кількість скарг лише зростає. Обурені користувачі публікують навіть ролики, які підтверджують наявність проблеми.

Google поки не зробила жодних заяв щодо цієї проблеми.

Google Pixel 5 шипить: аудіо

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що після випуску оновлення для смартфона Pixel 4a 5G девайс теж отримав проблеми. Після оновлення у користувачів Pixel 4a 5G екран перестав реагувати на натискання в різних сценаріях.