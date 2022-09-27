Google Photos почав псувати старі фотографії, завантажені понад 5 років тому

Користувачі Google Photos масово скаржаться на баг, який торкнувся лише старих знімків, завантажених на сервіс. Він дивним чином їх спотворює.

Незрозумілий баг додавав лінії, крапки, глибокі тріщини та "плями від води", як це описують користувачі, яких торкнулась проблема. Вони опублікували кілька зображень в мережі, зокрема на форумі підтримки Google.

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Що відомо

Звіти на Reddit свідчать про те, що артефакти зберігаються навіть після завантаження зображень безпосередньо з Google Photos або за допомогою Google Takeout.

Деякі користувачі кажуть, що очищення кешу усуває проблему.

Крім того, комусь вдалося позбавитись від проблеми, відкривши фотографії у редакторі зображень Google Photos



Один з прикладів спотворених фотографій / Фото u/mundeth



Один з прикладів спотворених фотографій / Фото Scott Miller

Реакція компанії

У Google досить швидко зреагували на проблему й заявили, що над виправленням уже працюють.

Ми знаємо про проблему та розгортаємо її виправлення. Оригінали фотографій не змінюються,

– коментують представники корпорації.

Компанія не надала чітких термінів усунення проблеми. Однак ясно, що вона не призвела до пошкодження оригіналів, а тому користувачі не втратять свої знімки.