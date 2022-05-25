Google першим отримав від України "Відзнаку миру"

На всесвітньому економічному форумі у Давосі президент Google Каран Кхатія отримав "Відзнаку миру" з рук Михайла Федорова. Нагороду започаткував президент Володимир Зеленський для компаній та корпорацій, які пішли з російського ринку.

Компанія Google однією з перших приєдналася до санкцій проти Росії: закрили низку російських пропагандистських ЗМІ на ютубі, зупинили нові реєстрації в хмарних сервісах, Google Pay та функції монетизації для YouTube у Росії.

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Федоров наголосив, що корпорація підтримала Україну і на кіберфронті, надавши інструменти захисту для облікових записів українців від кібератак. А їхні співробітники зробили мільйонні пожертвування та надали гранти на суму 45 мільйонів доларів.

Google активно допомагає Україні

Техногігант Google ще наприкінці березня оголосив про створення фонду Google for Startups Ukraine Support Fund. Він займеться підтримкою стартапів в Україні. Фінансування фонду становить 5 000 000 доларів.

Ці гроші підуть на фінансування стартапів у вигляді грантів протягом усього 2022 року. Вибрані стартапи отримають до 100 000 доларів у бездольовому фінансуванні, а також програму менторської підтримки від Google, продуктову підтримку та кредити в Google Cloud.

Ще 23 березня Google почала закривати проєкти компаній у Росії. Це торкнулося також і випуску власних смартфонів на базі операційної системи Android. Відтак у країні-агресорці вимушені були шукати альтернативу.

Разом з тим пошуковик активно видаляє з Google Play додатки російських підсанкційних банків, а також заборонив росіянам купувати платні додатки на платформі.

Сама ж компанія у Росії практично не працює. Усі працівники були переведені закордон, а російський підрозділ компанії фактично оголосив себе банкрутом, зокрема й через те, що Росія постійно накладає на Google чималі штрафи.

Чому Google не піде з Росії повністю

Компанія Google продовжує працювати на російському ринку. Представник Google пояснив, що компанія продовжить свою діяльність, попри ініційоване банкрутство і закриття регіонального офісу.

А все через те, що у Росії діє так званий "закон про приземлення". Він зобов'язує компанії, які працюють на ринку країни відкривати офіційні представництва та офіси на її території. Якщо Google відмовиться та офіційно покине Росію, то, ймовірно, знову отримають вимогу відкрити свій офіс.

В іншому випадку компанії банально загрожує заборона на ведення бізнесу у Росії, а це включає рекламу в інтернеті (основний бізнес Google), обмеження приймання платежів, заборона на видачу результатів пошуку і навіть блокування роботи сервісів, як це сталося з Meta.

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До речі, цікаво, що Google ще в березні закрила росіянам доступ до реклами, заробітків, монетизації, покупок та взагалі будь-яких фінансових операцій через їх вторгнення в Україну. Тому чи не єдиним важелем тиску на корпорацію тепер буде блокування.