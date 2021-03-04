Компанія Google оголосила про намір з наступного року відмовитися від використання технології відстеження, що дозволяє ідентифікувати користувачів під час перегляду вебсторінок для демонстрації персоналізованої реклами. Відповідне повідомлення було опубліковано в блозі компанії.

Таке рішення інтернет-гіганта, що займається цифровою рекламою, має допомогти галузі відмовитися від індивідуального відстеження, яке все частіше критикують не лише користувачі, а й влада різних країн. Імовірно, це викличе негативну реакцію рекламодавців, які покладаються на індивідуальне відстеження для показу оголошень.

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Коментар компанії

Людям не потрібно погоджуватися з тим, що їхні дії в інтернеті відстежуються, щоб отримати вигоду від релевантної реклами. Рекламодавцям не потрібно відстежувати дії окремих споживачів в інтернеті, щоб використовувати переваги цифрової реклами. Досягнення в області агрегації, анонімізації, обробки даних на пристроях та інші технології, що сприяють збереженню конфіденційності, дозволяють визначити чіткий шлях до заміни індивідуальних ідентифікаторів,

– йдеться в повідомленні Google.

Про намір відмовитися від використання сторонніх файлів cookie у своєму браузері Chrome Google завила ще торік. Замість цього компанія почне використовувати технологію Federated Learning of Cohorts (FLoC), використання якої дозволяє домогтися не менш ефективних результатів, ніж у випадку, коли застосовується персоналізована реклама на основі ідентифікаторів користувачів.

Технологія FLoC запускає алгоритми машинного навчання для аналізу поведінки користувачів в інтернеті. При цьому не здійснюється ідентифікація окремих користувачів, а відбувається їх поділ на групи. Такий підхід допомагає отримати дані про ширшу аудиторію, не порушуючи конфіденційність окремих користувачів.