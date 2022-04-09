Google Перекладач пропонує замінити "шановних" росіян на "мертвих"

Сервіс для онлайн-перекладу Google Перекладач, пропонує цікаві зміни при спробі перекласти фразу "dear russians" (шановні росіяни) українською. Натомість перекладач пропонує виправлення фрази, яке видається більш правильним – "dead russians" (мертві росіяни).

Як повідомляє 24 канал, на момент публікації новини сервіс Google Перекладач справді пропонує виплавлення для фрази "dear russians". Це можна перевірити самотужки при спробі перекласти цю фразу з англійської на українську використовуючи перекладач.

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Перекладач пропонує правильне написання фрази / Скриншот 24 каналу

Чому Google Перекладач пропонує такі зміни

Можна сказати, що системі Google краще знати, як правильно, але причина полягає у тому, що сервіс Google Перекладач працює на базі алгоритмів здатних до навчання на основі великого об'єму даних. Відтак, система просто могла сприйняти конструкцію dead russians, як правильний варіант написання, а dear russians, як неправильний, якщо велика кількість людей частіше використовує перший варіант.

Ймовірно такі зміни на довго в перекладачі не затримаються. Рано чи пізно в роботу алгоритмів втрутяться люди та внесуть зміни в роботу перекладача.