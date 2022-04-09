Як повідомляє 24 канал, на момент публікації новини сервіс Google Перекладач справді пропонує виплавлення для фрази "dear russians". Це можна перевірити самотужки при спробі перекласти цю фразу з англійської на українську використовуючи перекладач.

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Перекладач пропонує правильне написання фрази / Скриншот 24 каналу

Чому Google Перекладач пропонує такі зміни

Можна сказати, що системі Google краще знати, як правильно, але причина полягає у тому, що сервіс Google Перекладач працює на базі алгоритмів здатних до навчання на основі великого об'єму даних. Відтак, система просто могла сприйняти конструкцію dead russians, як правильний варіант написання, а dear russians, як неправильний, якщо велика кількість людей частіше використовує перший варіант.

Ймовірно такі зміни на довго в перекладачі не затримаються. Рано чи пізно в роботу алгоритмів втрутяться люди та внесуть зміни в роботу перекладача.