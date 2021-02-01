Функція "Перегляд вулиць" у сервісі Google Карти з'явилася більше ніж десять років тому і відтоді неодноразово поліпшувалася. Віднедавна використовувати "Перегляд вулиць" стало ще зручніше завдяки появі підтримки режиму розділеного екрана.

Джерело: 24 канал

Як працює оновлена функція "Перегляд вулиць"

Новий користувальницький інтерфейс з розділеним екраном запускається автоматично при використанні функції "Перегляд вулиць".

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Крім того, у нижній правій частині робочого простору тепер відображається піктограма зі стрілками, використовуючи яку, користувач може легко згорнути панораму і вивести на половину екрану карту місцевості. Такий підхід робить більш зручним взаємодію з сервісом при використанні функції "Перегляд вулиць", оскільки користувачі можуть швидко перемикатися з панорами на карту, роблячи необхідні позначки і вибираючи цікаві місця для перегляду.



Режим "Перегляд вулиць" отримав оновлений інтерфейс та став зручнішим

Варто зазначити, що Google не повідомляла про запуск оновленого інтерфейсу режиму "Перегляд вулиць". Зміни помітили користувачі сервісу, які і стали повідомляти про свою знахідку. Очевидно, Google внесла зміни на стороні сервера, після чого користувачам Google Карт став доступний новий режим. Раніше аналогічна функція була додана у веб-версію Google Карт, а тепер вона стала доступною на пристроях, що працюють під управлінням Android. Коли нововведення з'явиться у версії додатка для iOS, поки невідомо.