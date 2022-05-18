Причина криється в збитках, які компанія понесла останнім часом. А призвели до них зокрема штрафи, які місцеві регулятори один за одним накладають на корпорацію. 24 канал зібрав останню інформацію.

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Google – банкрут

За підсумками 2021 року російська юрособа Google отримала чистий збиток у розмірі 26 мільярдів рублів.

Будучи зареєстрованою ще у 2005 році, вона отримала перший збиток як мінімум з 2009 року.

Раніше Роскомнадзор оштрафував Google на суму понад 7,2 мільярда рублів і сплатити його потрібно було до 19 березня. Судячи з усього, зробити це не вдалося.

Нагадаємо, компанія була визнана винною в повторному правопорушенні, пов'язаному з відмовою видалити заборонену в Росії інформацію. Суд наприкінці грудня 2021 року призначив Google мінімальний розмір оборотного штрафу у розмірі 5 відсотків річного виторгу за 2020 рік – понад 7,2 мільярда рубів. Місцеві органи цензури регулярно направляють різним компаніям запити на видалення різноманітних відео, зображень, текстів та іншого.

Тому ще з 22 березня 2022 року компанія "передбачає власне банкрутство і неможливість виконання грошових зобов'язань".

У травні пристави завели справу про примусове стягнення штрафу.

Крім того, відносно російського підрозділу Google зареєстровано кілька позовів, де позивачами виступають російські ЗМІ.

Тепер юристи готують звернення до арбітражного суду із заявою про банкрутство.

У пресслужбі ТОВ "Гугл" заявили, що арешт банківського рахунку компанії в Росії унеможливив функціонування російського офісу.

Робота продовжується

Попри все, IT-гігант не збирається покидати ринок окупанта. Google продовжить працювати для користувачів, магазин додатків Play Маркет росіянам теж закривати не планують. Представник Google повідомив, що компанія продовжить свою діяльність, попри ініційоване банкрутство і закриття регіонального офісу.

Деякий час тому компанія Google призупинила переважну більшість комерційних операцій в Росії. Сьогодні ми повідомляємо про те, що арешт банківського рахунку "Гугл Росія" унеможливив функціонування нашого російського офісу, в тому числі збереження співробітників і оплату праці в Росії, оплату постачальників і підрядників, а також виконання інших фінансових зобов'язань. Разом з тим ми знаємо, що люди в Росії покладаються на наші сервіси для доступу до якісної інформації, і продовжимо надавати безплатні сервіси, такі як Пошук, YouTube, Gmail, Карти, Android і Play, нашим користувачам,

— повідомив представник корпорації.

Варто зазначити, що в Росії діє так званий "закон про приземлення", який зобов'язує великі компанії відкривати офіси в країні. Тому закривши представництво, Google може отримати від рашистів вимогу знову його відкрити. За порушення цього закону загрожує заборона на рекламу, обмеження прийому платежів на території Росії, заборона на результати пошуку, заборона на збір і передачу персональних даних за кордон, часткове або повне блокування ресурсу. Щодо перших двох пунктів, то компанія ще в березні закрила росіянам доступ до реклами, заробітків, монетизації, покупок та взагалі будь-яких фінансових операцій через їх вторгнення в Україну. Тому чи не єдиним важелем тиску на корпорацію тепер буде блокування.