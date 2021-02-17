Google офіційно почала продавати смарт-годинники Fitbit

Нещодавно компанія Google і оголосила про завершення процесу поглинання виробника Fitbit. Зараз фірмові девайси бренду, такі як фітнес-трекери та смарт-годинники, вже надійшли у продаж в Google Store.

Цей крок означає, що Google серйозно ставиться до угоди з Fitbit та хоче зробити бренд більш популярним і впізнаваним.

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Які девайси у продажі

Наразі у Google Store можна придбати 4 моделі натільних пристроїв Fitbit:

Fitbit Versa 3,

Fitbit Sense,

Fitbit Inspire 2,

Fitbit Charge 4.

Звичайно, між продуктами, що продаються через Google Store і інтернет-магазин Fitbit, немає відмінностей в ціні. При цьому у Google в як бонус пропонує покупцям безкоштовну доставку.

Якщо ж користувачі захочуть скористатися пов'язаними з Fitbit сервісами, а також придбати аксесуари або старі моделі, то Google перенаправляє користувача на офіційний магазин Fitbit.

Нагадаємо, 18 січня Google офіційно заявила про завершення угоди щодо придбання виробника натільної електроніки Fitbit. Сума угоди склала 2,1 мільярда доларів. Переговори про покупку розпочались ще в листопаді 2019 року.