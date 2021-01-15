Корпорація Google офіційно заявила про завершення угоди щодо придбання виробника натільної електроніки Fitbit. Сума угоди склала 2,1 мільярда доларів.

Нагадаємо, Google розпочала переговори про покупку Fitbit ще в листопаді 2019 року. Однак виникали проблеми із схваленням регуляторів. Про угоду Google повідомила у своєму блозі.

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З серпня 2020 року Єврокомісія вивчала угоду щодо відповідності антимонопольнонимнормам і за підсумками розслідування регулятор ЄС таки схвалив угоду.

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Цікаво, що аби розвіяти побоювання регулятора ЄС, Google довелося піти на низку поступок, зокрема погодитися не використовувати дані Fitbit – GPS і дані про стан здоров'я, отримані від будь-якого користувача в Європейській економічній зоні (ЄЕЗ), для цільової реклами. Також у Google обіцяють зберегти "технічні кордони" між своїм бізнесом і Fitbit.

Як заявив генеральний директор і співзасновник Fitbit Джеймс Парк, угода з Google дає змогу компанії "швидше впроваджувати інновації, надавати користувачам більший вибір і виробляти ще якісніші продукти".