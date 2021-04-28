Як працює функція автоматичного перекладу
Нова функція доступна в інтерфейсі Google Lens Screenshot UI для пристроїв, які працюють під управлінням операційної системи Android 11. Кнопка перекладу стає видимою на скріншоті, а натискання на неї дозволяє швидко виявити й перекласти текст.
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Інші корисні можливості Google Lens
Крім перекладу тексту, користувачі також можуть скопіювати текст на знімку екрана, який потім можна буде завантажити для автономного доступу або поділитися в соціальних мережах, таких як Twitter або Instagram. Користувачі можуть швидко відправити знімок екрана у додаток Google Translate.
Google Lens отримав функцію автоматичного перекладу тексту на скріншотах / Фото gizmochina
Як щодо старіших смартфонів на Android 10
Поки що невідомо, чи буде дана функція працювати на пристроях під управлінням Android 10 і старіших версій цієї операційної системи. Остаточно відкидати можливості перенесення функціоналу на старіші версії Android не варто.