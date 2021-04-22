День Землі 2021
Google щороку присвячує дудл Дню Землі. У 2021 році пошуковик наголосив на тому, що кожен, хоча б раз за життя, може посадити дерево і зробити свій внесок у майбутнє.
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Цьогорічний дудл День Землі підкреслює, як кожен може посадити насіння у світле майбутнє – по одному саджанцю за життя,
– мовиться у повідомленні.
У відео Google використав різні види дерев, які люди можуть висадити на вулиці.
Дивіться відео про День Землі від Google:
Що відомо про День ЗемліПерша одноразова акція цього дня відбулася 1970 року в США. Вона стала такою успішно, що з того часу святкування стало регулярним. 1971 року, завдяки успіху першого Дня, у Штатах проголосили Тиждень Землі, як щорічну подію, яка стала дуже популярною серед населення. На хвилі громадської та політичної активності, пробудженої Днем Землі, у США схвалили багато законів і актів, що стосуються охорони довкілля.
У День Землі в різних країнах лунає Дзвін миру, закликаючи людей відчути всепланетну спільність і докласти зусиль для захисту миру на планеті. Перший такий дзвін встановили у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.
Джерело: Вікіпедія