День Землі 2021

Google щороку присвячує дудл Дню Землі. У 2021 році пошуковик наголосив на тому, що кожен, хоча б раз за життя, може посадити дерево і зробити свій внесок у майбутнє.

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Цьогорічний дудл День Землі підкреслює, як кожен може посадити насіння у світле майбутнє – по одному саджанцю за життя,

– мовиться у повідомленні.

У відео Google використав різні види дерев, які люди можуть висадити на вулиці.

Дивіться відео про День Землі від Google: