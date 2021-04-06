Google нагадав, що COVID-19 продовжує впливати на громади у всьому світі. І закликав усіх докласти максимум зусиль, аби зупинити поширення інфекції.

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Маски й досі важливі: надягніть маску – рятуйте життя

Пошуковик просить людей надягати маски, і у такий спосіб рятувати життя. Адже коронавірус нікуди не зник.

Крім того, Google радить відвідати ресурси, які допоможуть розібратися:

Що таке коронавірус і які його симптоми.

Як лікуватися від COVID-19.

І які заходи вживати для профілактики.

Коронавірус в Україні, нагадаємо, виявляли уже у понад 1,76 мільйона людей. Через хворобу життя втратили 34,5 тисячі українців. Наразі триває кампанія з безкоштовної масової вакцинації.



Як записатися на вакцинацію в Україні / Інфографіка 24 каналу

Нагадаємо 20 березня Google привітав Україну з весною