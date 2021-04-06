Google нагадав, що COVID-19 продовжує впливати на громади у всьому світі. І закликав усіх докласти максимум зусиль, аби зупинити поширення інфекції.
Важливо знати Новини про коронавірус 5 квітня: загроза для літніх людей та що відомо про постковідний синдром
Маски й досі важливі: надягніть маску – рятуйте життя
Пошуковик просить людей надягати маски, і у такий спосіб рятувати життя. Адже коронавірус нікуди не зник.
Крім того, Google радить відвідати ресурси, які допоможуть розібратися:
- Що таке коронавірус і які його симптоми.
- Як лікуватися від COVID-19.
- І які заходи вживати для профілактики.
Як записатися на вакцинацію в Україні / Інфографіка 24 каналу