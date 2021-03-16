Google Nearby Share надасть змогу ділитися файлами відразу з кількома користувачами
Розробники Google працюють над оновленням Nearby Share. Новою корисною можливістю функції стане можливість поширювати файли одразу для декількох користувачів, що перебувають поряд.
Джерело:XDA-Developers
Про розширені можливості функції розповіли журналісти з XDA Developers. Нововведення вже тестують. Поки що функція підтримує передачу файлів максимум для 4-х користувачів і лише по черзі. Після релізу оновленої функції обіцяють одночасну передачу файла.
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Оновлені можливості функції Nearby Share
Варто зазначити, що крім групових передач, в Nearby Share також з'явиться можливість відправляти файли не лише користувачам з контактів, але й іншим людям, які перебувають неподалік.
Що таке Nearby Share?Це аналог функції AirDrop від Apple на пристроях під керуванням Android, який представили у серпні минулого року. За допомогою цієї технології можна швидко передавати файли, посилання, і навіть програми іншим користувачім. Працює Nearby Share через Bluetooth та Wi-Fi.
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