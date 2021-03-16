Розробники Google працюють над оновленням Nearby Share. Новою корисною можливістю функції стане можливість поширювати файли одразу для декількох користувачів, що перебувають поряд.

Про розширені можливості функції розповіли журналісти з XDA Developers. Нововведення вже тестують. Поки що функція підтримує передачу файлів максимум для 4-х користувачів і лише по черзі. Після релізу оновленої функції обіцяють одночасну передачу файла.

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Google's Nearby Share is preparing to add group transfer support. Right now, it seems you'll be able to connect to a maximum of 4 other devices but can only transfer to 1 at a time. I was able to get it to let me try connecting to two devices but it then fails immediately. pic.twitter.com/8tuaGPUyB6 — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 12, 2021

Оновлені можливості функції Nearby Share

Варто зазначити, що крім групових передач, в Nearby Share також з'явиться можливість відправляти файли не лише користувачам з контактів, але й іншим людям, які перебувають неподалік.