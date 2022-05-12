Як і деякі інші анонси I/O 2022, цей став сюрпризом – інформація на рівні чуток про роботу над окулярами хоч і з'являлась час від часу в мережі, якоїсь конкретики досі не було. Тепер ми знаємо трохи більше.

Цікаво I/O 2022: Google неочікувано представила смартфони Pixel 7 та Pixel 7 Pro

Окуляри від Google: що відомо

На відміну від моделі 2011 року, вони виглядають як звичайні повсякденні окуляри, не викликаючи зайвих питань від оточуючих.

Компанія підготувала ефектний ролик-презентацію, в якому показала, мабуть, найцікавішу їх функцію – переклад та субтитри в реальному часі. За задумом компанії, цей пристрій має стерти будь-які кордони між людьми з усього світу. Йдеться про можливість комунікувати одне з одним без будь-яких обмежень.

У відео можна побачити, як співробітник Google спілкується з різними людьми, які говорять різними мовами – англійською, іспанською, мандаринською.

Окуляри розпізнають мову співрозмовника через вбудовані мікрофони та автоматично показують власнику окулярів переклад.

Це дозволяє людям без проблем розуміти одне одного, навіть якщо вони розмовляють різними мовами.

У відео також показано, що пристрій здатний визначати та конвертувати в текст навіть мову жестів.

Все це вже доступно за допомогою смартфона, але в Google вважають, що використання доповненої реальності буде зручнішим і природнішим способом комунікації.

Як працює функція перекладу та субтитрів на практиці: відео

Поки не зрозуміло, на якій стадії розробки окуляри. Про характеристики також нічого не повідомляється, як і про можливі терміни появи такого пристрою в продажу. Не виключено, що це лише фантазії співробітників Google про світ без кордонів, своєрідну концепцію, яку компанія сподівається втілити в життя колись.

Нагадаємо, в рамках тієї ж презентації компанія Google показала смартфон Pixel 6a, бюджетну версію пристрою, випущеного торік, а також неочікувано анонсувала Pixel 7 на 7 Pro.