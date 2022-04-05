Google не пустила Росію та Білорусь на конкурс програмістів

Конкурс програмістів Google Summer of Code цього року святкує сімнадцяту річницю. Пройде вона без учасників з Росії, Білорусі й тимчасово окупованих територій України.

До конкурсу не допустять як простих учасників, так і наставників або адміністраторів із зазначених регіонів. Детальніше – далі.

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Коментар Google

На сторінці конкурсу компанія дала деякі пояснення. Зокрема, на питання "Чи допускаються учасники з України, Росії чи Білорусі до участі в GSoC 2022?" вказано таке:

У зв'язку з поточними обставинами GSoC 2022 не приймає учасників (спонсорів, наставників або адміністраторів організацій) з Росії, Білорусі або так званих "Донецької народної республіки" ("ДНР") і "Луганської народної республіки" ("ЛНР"). Немає ніяких обмежень для учасників, які перебувають на території України, але за межами "ДНР" і "ЛНР",

– йдеться в інструкції.

Таким чином будь-хто з України, хто проживає на підконтрольній території, може приєднатися до конкурсу.

Google Summer of Code: що це таке