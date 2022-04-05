До конкурсу не допустять як простих учасників, так і наставників або адміністраторів із зазначених регіонів. Детальніше – далі.
Цікаво Шведська компанія Tele2 припинить надавати ліцензію на бренд однойменному російському оператору
Коментар Google
На сторінці конкурсу компанія дала деякі пояснення. Зокрема, на питання "Чи допускаються учасники з України, Росії чи Білорусі до участі в GSoC 2022?" вказано таке:
У зв'язку з поточними обставинами GSoC 2022 не приймає учасників (спонсорів, наставників або адміністраторів організацій) з Росії, Білорусі або так званих "Донецької народної республіки" ("ДНР") і "Луганської народної республіки" ("ЛНР"). Немає ніяких обмежень для учасників, які перебувають на території України, але за межами "ДНР" і "ЛНР",
– йдеться в інструкції.
Таким чином будь-хто з України, хто проживає на підконтрольній території, може приєднатися до конкурсу.
Google Summer of Code: що це таке
- На GSoC з 2005 року компанія Google проводить відбір проєктів з відкритим вихідним кодом.
- Учасниками можуть бути лише студенти.
- Сам конкурс триває з лютого (коли учасники починають подавати заявки) по кінець листопада (коли учасники можуть подати кінцевий робочий продукт). Однак безпосередньо написання коду відбувається лише влітку – звідси й назва. Весь інший час виділяється на підготовку та перевірку результатів.
- Переможці отримують грошові гранти.
- За час існування конкурсу він залучив понад 18 000 учасників з 746 організацій.