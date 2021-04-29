Google назвав дату презентації Android 12: нас чекає триденна конференція

Google опублікувала розклад своїх заходів на I/O 2021. Зокрема, як очікується, компанія презентує Android 12.

Кожна конференція Google I/O починаються виступом генерального директора Сундара Пічаї. Цього року він вийде на сцену 18 травня о 20:00.

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Чого очікувати від презентації

Найбільш очікуваним анонсом є, звісно ж, наступна версія фірмової операційної системи – Android 12. У ній з'явиться чимало як нових фішок від самої Google, так і функцій, які в тому чи іншому вигляді присутні в iOS.

Після презентації буде ще один виступ – уже для розробників. Його мета – розповісти, як найкраще використовувати нові технології і API в Android 12.

Google публікує далеко не весь графік заздалегідь, оскільки деякі релізи компанія хоче зберегти в таємниці до самого початку.

Зараз точно відомо, що мова піде, як мінімум, про:

спеціальні можливості,

рекламу,

доповнену реальність,

Google Assistant,

машинне навчання,

розумний будинок.

Раніше вже з'являлися деякі дані про новий Android 12. Наприклад, деталі значно зміненого інтерфейсу.