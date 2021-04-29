Кожна конференція Google I/O починаються виступом генерального директора Сундара Пічаї. Цього року він вийде на сцену 18 травня о 20:00.
Цікаво Microsoft знову висміяла Apple: цього разу в рекламі Surface Laptop 4 дісталось MacBook Air
Чого очікувати від презентації
Найбільш очікуваним анонсом є, звісно ж, наступна версія фірмової операційної системи – Android 12. У ній з'явиться чимало як нових фішок від самої Google, так і функцій, які в тому чи іншому вигляді присутні в iOS.
Після презентації буде ще один виступ – уже для розробників. Його мета – розповісти, як найкраще використовувати нові технології і API в Android 12.
Google публікує далеко не весь графік заздалегідь, оскільки деякі релізи компанія хоче зберегти в таємниці до самого початку.
Зараз точно відомо, що мова піде, як мінімум, про:
- спеціальні можливості,
- рекламу,
- доповнену реальність,
- Google Assistant,
- машинне навчання,
- розумний будинок.
Раніше вже з'являлися деякі дані про новий Android 12. Наприклад, деталі значно зміненого інтерфейсу.