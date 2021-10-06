Google назвала дату презентації нових смартфонів Pixel 6

Компанія Google вже традиційно представить свої нові смартфони в рамках заходу, який вона проводить кожного року у жовтні. Фанати компанії та її смартфонів з нетерпінням чекають, коли покажуть новий Pixel 6, який стане символом повернення техногіганта на ринок смартфонів.

Коли відбудеться презентація Google

Компанія Google офіційно оголосила дату анонсу новинок. Вона відбудеться 19 жовтня о 20:00 за київським часом.

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Що Google покаже на презентації

Google раніше ділилася деякими відомостями про новий Pixel 6, проте в рамках заходу, призначеного на 19 жовтня, компанія розкриє усі подробиці про пристрої, а також повідомить про їх ціни й терміни доступності.

Крім того, очікується, що пошуковий гігант проллє світло на свій гнучкий смартфон, чутки про який гуляють мережею вже деякий час. Також, ймовірно, що Google оголосить про реліз Android 12 для фірмових пристроїв.

Що відомо про Pixel 6

Очікується, що сімейство Pixel 6 складатиметься з двох пристроїв:

Pixel 6;

та Pixel 6 Pro.



Смартфон Google Pixel 6 представлять вже 19 жовтня / Фото Google

Обидві моделі отримають OLED-дисплеї з частотою оновлення 120 Гц, фірмовий чипсет Google Tensor флагманського рівня і висококласний 50-Мп датчик основної камери Samsung GN1, який повинен перетворити нові Pixel у найкращі камерофони на ринку.

Що відомо про Tensor SoC Це перша модель чипсета від Google. Поки неясно, які компоненти створені корпорацією, а які ліцензовані в інших виробників, але він має щонайменше дві важливих переваги: співпроцесор TPU для обчислень, пов'язаних з машинним навчанням, та чіп безпеки Titan M2, який запропонує "максимальну кількість рівнів апаратної безпеки, ніж на будь-якому іншому смартфоні".

Зі слів Google, Pixel 6 стане не просто смартфоном – це буде ціла система, яка навчатиметься, розвиватиметься й адаптуватиметься до користувача. Головна відмінність Pixel 6 від інших смартфонів полягатиме у новій, розумній взаємодії з користувачем.