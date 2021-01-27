Компанія Google відзвітувала про результати нових тестів, які демонструють перспективи технології, покликаної замінити таргетинг реклами на основі файлів cookie. Раніше компанія поряд з Apple і Mozilla почала впроваджувати оновлення конфіденційності, які будуть блокувати cookie, що відстежують історію переглядів користувачів.

Джерело: Google

Зараз Google тестує новий API під назвою Federated Learning of Cohorts (FLoC), який покликаний замінити сторонні cookie. API реалізоване як розширення браузера в Google Chrome.

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Компанія заявила, що тести охоплення аудиторії показують високу ефективність роботи розширення. Google запевняє, що рекламодавці можуть очікувати не менше 95% конверсій на кожен долар, витрачений на рекламу.

Як працюватиме нове API Google

FLoC використовує алгоритми машинного навчання для аналізу даних користувача, а потім об'єднує користувачів у групи з тисяч осіб на основі переваг кожного її окремого учасника. При цьому, як стверджує Google, дані, зібрані локально з браузера, нікому не передаються. Для орієнтування реклами використовуються дані цих великих груп.

Багато видавців вже почали використовувати власні дані або інформацію, завантажену на сайт самим користувачем, для орієнтування. Але не всі компанії мають досить міцні відносини з клієнтами, щоб збирати такі дані.

Зусилля Google є частиною більш масштабної ініціативи під назвою "Пісочниця конфіденційності", пропонованого набору правил для поетапної відмови від файлів cookie.

Google відзначає, що у компанії є й інші пропозиції щодо заміни файлів cookie, і FLoC поки не є затвердженим рішенням.

Важливі зміни в політиці Google та штраф

З 15 березня 2021 року Google обмежує доступ до свого API форк-браузерам на базі Chromium. Фактично, це означає відключення Chromium-браузерів від бази облікових записів Google. Google раніше з'ясувала, що сторонні розробники успішно використовують API у своїх версіях браузерів для інтеграції з сервісами компанії. Це дозволяє зберігати дані, закладки та історії переглядів користувачів на серверах Google.

Раніше британське урядове відомство почало розслідування дій Google з видалення сторонніх файлів cookie в Chrome. Британський регулятор заявляв, що введення пісочниць Google негативно відіб'ється на доходах видавців газет і ринку цифрової реклами.

Французька Національна комісія у справах інформаційних технологій і прав людини оштрафувала Google на 100 мільйонів євро. Причиною стало встановлення cookies без відома і дозволу користувачів.