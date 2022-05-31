Google може працювати над іще одним смартфоном серії Pixel 7: яким він буде

Серія Pixel від Google є однією з найбажаніших сьогодні. Велика заслуга в тому належить їхнім особливим камерам, а точніше алгоритмам обробки зображення, з якими ці камери працюють. Схоже, до списку бажань можна буде додати ще одне.

Під час травневої презентації I/O 2022 компанія Google неочікувано представила нові Pixel 7, чого від неї не очікували ще як мінімум чотири місяці. Всього показали дві моделі: звичайну "сімку" та 7 Pro. Третя версія – з приставкою "a" в назві – традиційно виходить наступного року. Смартфон отримує спрощені характеристики та меншу ціну, але той же упізнаваний дизайн. Однак нові чутки кажуть, що буде ще одна, четверта модель.

Цікаво I/O 2022: Google неочікувано представила смартфони Pixel 7 та Pixel 7 Pro

Четвертий "піксель"

Цілком можливо, що це буде ще більш преміальне рішення, ніж версія Pro. Принаймні таку думку висловлюють дослідники на основі вивчення коду Android Open source Project.

Моделі Pixel 7 і Pixel 7 Pro проходять під кодовими іменами Panther і Cheetah відповідно. А в витоку фігурує ще два "котячих" кодових імені – Felix і Lynx. Одне з них належить бюджетному Pixel 7a, який стане наступником Pixel 6a. Друге ж, припускають, відноситься до Pixel Notepad – смартфона зі складним екраном.

Це побічно підтверджується тим, що для нього готується інший дисплей (можливо, складаний), який працюватиме з частотою оновлення в 120 герців, як у Pixel 6 Pro і, ймовірно, у Pixel 7 Pro, що також вказує на преміальний статус. Випуском дисплеїв займеться китайський виробник BOE, тоді як в звичайних Pixel 7 і Pixel 7 Pro використовуються панелі від Samsung.

Ніяких інших характеристик новинки поки немає. Сам пристрій позначено номером G10.

Чи так це, ми навряд чи дізнаємося найближчим часом.