Під час травневої презентації I/O 2022 компанія Google неочікувано представила нові Pixel 7, чого від неї не очікували ще як мінімум чотири місяці. Всього показали дві моделі: звичайну "сімку" та 7 Pro. Третя версія – з приставкою "a" в назві – традиційно виходить наступного року. Смартфон отримує спрощені характеристики та меншу ціну, але той же упізнаваний дизайн. Однак нові чутки кажуть, що буде ще одна, четверта модель.

Цікаво I/O 2022: Google неочікувано представила смартфони Pixel 7 та Pixel 7 Pro

Четвертий "піксель"

Цілком можливо, що це буде ще більш преміальне рішення, ніж версія Pro. Принаймні таку думку висловлюють дослідники на основі вивчення коду Android Open source Project.

Моделі Pixel 7 і Pixel 7 Pro проходять під кодовими іменами Panther і Cheetah відповідно. А в витоку фігурує ще два "котячих" кодових імені – Felix і Lynx. Одне з них належить бюджетному Pixel 7a, який стане наступником Pixel 6a. Друге ж, припускають, відноситься до Pixel Notepad – смартфона зі складним екраном.

Це побічно підтверджується тим, що для нього готується інший дисплей (можливо, складаний), який працюватиме з частотою оновлення в 120 герців, як у Pixel 6 Pro і, ймовірно, у Pixel 7 Pro, що також вказує на преміальний статус. Випуском дисплеїв займеться китайський виробник BOE, тоді як в звичайних Pixel 7 і Pixel 7 Pro використовуються панелі від Samsung.

Ніяких інших характеристик новинки поки немає. Сам пристрій позначено номером G10.

Чи так це, ми навряд чи дізнаємося найближчим часом.

Варто зазначити, що чутки про Pixel зі складним екраном ходять уже давно. А кілька днів тому стало відомо, що пристрій знову відкладено. Його очікували ще торік, як і розумний годинник, однак ні того, ні іншого ми не отримали. Натомість годинники Pixel Watch тепер обіцяють цієї осені, а Pixel Notepad знову переноситься на невідомий термін.