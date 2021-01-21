Протягом декількох років Google активно розвиває власний додаток для відправки і прийому повідомлень Google Messages. Але попри відкритість системи Android, у ході вивчення коду останньої версії програми ентузіасти з'ясували, що компанія у перспективі планує обмежити роботу свого додатку на деяких пристроях.

За даними порталу 9to5Google, мовиться про заборону роботи Google Messages на "несертифікованих" ґаджетах.

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Про які "несертифіковані" смартфони йде мова

До такої категорії належать смартфони, які не пройшли попереднє "схвалення" з боку Google перед стартом продажів і поставляються без попередньо встановлених сервісів компанії.

Простіше кажучи, якщо ваш телефон є несертифікованим пристроєм Android, ви втратите доступ до програми Google Messages, починаючи з 31 березня. Хоча безсертифіковані Android-смартфони, як правило, доволі рідкісне явище, все ж є кілька яскравих прикладів, таких як нові пристрої від компанії Huawei.

Однією з можливих причин змін є нещодавнє додавання наскрізного шифрування до Google Messages. Минулого року Google наголосив, що власники пристроїв Huawei та інших несертифікованих пристроїв не перевіряють свою безпеку. Тому зашифровані повідомлення на цих пристроях потенційно можуть бути порушені.

Як виявили можливе нововведення у Google Messages

Вивчивши код актуальної бета-версії Google Messages 7.2, ентузіасти виявили, що починаючи з 31 березня 2021 року програма не буде працювати на пристроях, які не пройшли відповідну сертифікацію.