Як все працює

Сервіс відтепер враховуватиме тарифи за проїзд на платних дорогах, якими користувач планує подорожувати. У Google зазначили, що вартість дорожніх зборів береться з достовірної інформації від місцевих органів управління дорожнім рухом.

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До всього сервіс також враховуватиме і час доби, коли користувач долатиме ту чи іншу ділянку шляху. Разом з цим залишається доступною функція "Уникати дорожніх зборів", яка допоможе не поміщати платні дороги або звести їх до мінімуму.

Google Карти і раніше могли попереджати користувача про те, що на якійсь ділянці дороги стягується плата за проїзд. Тепер сервіс може оцінити загальну суму зборів, яку потрібно буде заплатити за всю подорож за маршрутом.

Де працює розрахунок платні за дорогу

За даними Google, зараз нова функція здатна розрахувати вартість зборів на 2000 доріг у таких країнах, як:

США,

Індії,

Японії,

та Індонезії.

Надалі кількість доступних доріг розширюватиметься. Скористатися новою функцією зможуть користувачі Google Карт на пристроях, що працюють під керуванням Android та iOS.

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Штучний інтелект Google "отримав свідомість"

Нещодавно стало відомо, що керівництво Google вимушено відправило в оплачувану відпустку інженера Блейка Лемойна, який працював із системою штучного інтелекту (ШІ) LaMDA. Лемойн заявив, що у неї почали проявлятися ознаки свідомості. Google такі заяви заперечує та пояснює свою точку зору.

Блейк стверджує, що LaMDA фактично стала розумною, отримала свідомість та має рівень розвитку приблизно 8 – 9-річної дитини. Віцепрезидент Google Блез Агера-і-Аркас та голова відділу відповідальних інновацій Джен Дженай вивчили його підозри та відкинули їх, а самого інженера відправили в оплачувану відпустку.