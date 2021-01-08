Додаток Google Камера з Pixel 5 став доступним для більшості Android-смартфонів. Але неофіційно. Для використання програми необхідно лише встановити APK-файл.

Додаток Google Camera 8.1 включає в себе безліч автоматизованих режимів зйомки, заснованих на базі алгоритмів штучного інтелекту. Кожну його версію ентузіасти виокремлюють в новий додаток. Проте, як повідомляється, він може не працювати на деяких смартфонах Samsung і OnePlus.

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Що відомо

Додаток має виділений режим зйомки астрофотографій з довгою витримкою, Night Sight (зйомка в нічний час), портретний режим, спеціальні панорами. Також розробники поліпшили механізм перемикання режимів зйомки, зробивши його більш зручним.

Зазвичай додаток доступний для лінійки смартфонів Google Pixel. Проте сторонні розробники неофіційно оптимізують його для інших смартфонів і публікують APK-файл у відкритому доступі. Так сталося і цього разу.

Модифікована Google Camera 8.1 працює практично на всіх смартфонах працюють на Android 10 і Android 11. Однак ще не підтримуються пристрої на базі процесора Qualcomm Snapdragon 845.